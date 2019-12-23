«Пока врачи отмечали Новый год, мой сын умирал»: Мать требует с больницы 2,5 миллиона рублей за смерть ребенка

- Ваня - это моя душа, - плачет мать и никак не может поверить в то, что ее сына больше нет в живых. Трагедия случилась, когда 16-летний подросток вдохнул канцелярскую иглу-шпажку. Кто бы мог подумать, что подобная мелочь может привести к такой катастрофе.

Татьяна Базарова отправилась в суд и требует с больницы 2,5 миллиона рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ЭТО БЫЛИ ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ»

- Несмотря на то, что прошло уже два года, я помню все как сейчас, - не может сдержать слез убитая горем женщина. - В тот день, 21 декабря, пришла с работы, собралась готовить борщ. Ваня сидел за ноутбуком - сын только поступил на первый курс в наш местный колледж на специальность «Компьютерные системы и технологии». А потом я услышала, что он начал сильно кашлять, хотя и не болел. Ваня еще отмахнулся, мол, - то ли проглотил, то ли вдохнул канцелярскую скрепку. Но я сразу поняла: шутки в сторону, мало ли, чем все это может закончиться, и мы отправились в больницу. Правда, в местной ЦГБ нужного специалиста и аппарата не оказалось, и нас на скорой отвезли сначала в ближайшие Шахты - там сделали рентген, а после - в Ростов-на-Дону. На часах было уже около полуночи.

До утра подросток пробыл в палате, а утром медики попытались извлечь инородное тело.

- Эндоскопическая операция длилась почти три часа под общим наркозом, вы бы знали, сколько я пережила за это время! - продолжает Татьяна Алексеевна. - Но оказалось, что это были только цветочки. Скрепку, застрявшую в левом бронхе, врачи тогда не смогли вытащить. А Ваню сразу же поместили в реанимацию.

Канцелярскую иглу-шпажку медики пытались достать из легкого несколько раз.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПЫТАЛИСЬ ДОСТАТЬ ТРИЖДЫ

- Но возникло осложнение и моему сыну экстренно сделали вторую операцию - по удалению воздуха из плевральной полости легких, - говорит женщина. - Несколько дней он дышал с кислородной маской, и хотя был в тяжелом состоянии, но все же пришел в себя. Я тогда все пыталась спросить: почему Ване не сделают полостную операцию, чтобы вытащить эту злосчастную скрепку? Но доктора уверяли меня: самая лучшая полостная операция хуже самой плохой бронхоскопии.

Уже 25 декабря подростка перевели в обычную палату, разрешили ходить. Но на следующий день около шести утра ему стало плохо.

- Он упал и задыхался, Ивана опять увезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сделали томографию головы, но сказали, что гематомы нет, - продолжает Татьяна Базарова. - Еще через два дня снова провели бронхоскопию, но инородное тело извлечь не удалось и в третий раз. А во время операции открылось внутреннее кровотечение, в легких было много сгустков крови.

По словам матери, уже 29 декабря в реанимации Иван впал в кому.

- Оказалось, что у него очень сильный отек головного мозга, - говорит она. - Ванюша уже не дышал без аппарата, а высокую температуру не могли сбить медикаментами: обкладывали льдом. Тогда один из врачей сказал мне: «Это чудо, что Ваня до сих пор жив, с таким отеком головного мозга». В палату меня запускали всего на полчаса в сутки, остальное время я проводила в машине под больницей.

В ночь на 2 января Ивана Базарова не стало. Фото: из личного архива Татьяны Базаровой.

«ЛЮДИ РАДУЮТСЯ, А Я ПЛАЧУ»

В ночь на 2 января Ивана Базарова не стало. Вскрытие показало: причина смерти - инородное тело в левом бронхе, после которого развились гнойная бронхопневмония, интоксикация и отек головного мозга.

- Мне позвонили около 2:45, - не может сдержать слез мама Вани, - сказали, что пытались запустить сердце. Один раз им это удалось, а во второй - уже нет. Понимаете, мы все привыкли доверять врачам. Я умоляла их сделать ему операцию, но они стояли на своем. Ясно же: пока врачи отмечали Новый год, мой сын умирал. Никому не было дела, до моих просьб что-либо предпринять и помочь.

Даже сейчас женщина хранит смс-ки от сына, в которых он пишет: «Ничего привозить не надо, мам, просто хочу тебя видеть».

- Он был как солнышко - добрый, ласковый, занимался плаванием и даже грамоты получал, - говорит мать. - Мы всегда отмечали Новый год дома. Сын ждал подарка. А в полночь, наверное, пошел бы с друзьями к главной елке города на площадь. Но судьба распорядилась иначе.

В итоге Татьяна Базарова отправилась в суд и требует с больницы 2,5 миллиона рублей.

- Я понимаю, что эти деньги уже не вернут моего сына, - говорит она. - Но, может быть, хотя бы так удастся достучаться до врачей. Знаете, больше всего меня поразила фраза одного из докторов, которая вышла сообщить мне то, что я уже и так слышала по телефону: «С чего же начать?». Это вместо извинений, которые за все эти два года даже не последовали! Сейчас для меня больше нет никаких праздников. Люди радуются, а я плачу.

В региональном минздраве от комментариев отказались.

Врачи не смогли спасти мальчика.Фото: Игорь УТКИН

КОММЕТАРИЙ ЮРИСТА

«Мы предложили мировое соглашение»

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:

- По данному делу моей доверительницей был подан иск о компенсации морального вреда в связи со смертью сына, состоялось предварительное заседание. С руководством больницы еще месяц назад были проведены переговоры о возможности заключения сторонами и утверждения судом мирового соглашения. Надеемся, что ответчик проявит максимальную гибкость, и в итоге мы придем к определенному компромиссу.

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