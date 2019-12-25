В Волгодонском районе появилась долгожданная модульная амбулатория

Долгожданный подарок в канун Нового года получили жители Волгодонского района Ростовской области. Здесь открылась новая модульная лаборатория.

Как рассказали в региональном минздраве, она укомплектована всем необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами, а также отвечает всем современным требованиям. И главное - медицинскую помощь в новых комфортных условиях здесь смогут получать жители ближайших 12 населенных пунктов. А это почти 13 тысяч (!) человек.

Пациенты будут приезжать из 12 ближайших населенных пунктов. Фото: пресс-служба минздрава РО.

Известно, что новая амбулатория теперь расположена в хутор Рябичев. Ее общая площадь - 600 квадратных метров. На ее покупку, установку и оснащение центральной районной больнице Волгодонского района были выделены 16 миллионов рублей, из который почти 15,5 миллионов - это средства областного бюджета, а свыше 500 тысяч рублей - местного.

Кроме того, более миллиона рублей из местного бюджета было направлено на благоустройство территории, работы по устройству площадки под установку модульной конструкции и ее подключению к инженерным сетям.

Новая амбулатория теперь расположена в хутор Рябичев. Фото: пресс-служба минздрава РО.

В ведомстве добавили, что новое модульное здание амбулатории появилось в рамках реализации на территории нашей области регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Амбулатория соответствует всем современным требованиям. Фото: пресс-служба минздрава РО.

Кстати, в нашем регионе создана самая широкая сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в России. Всего же на территории Ростовской области расположены 1031 фельдшерско-акушерский пункт, а также 184 врачебных амбулаторий. С 2011 года ведется их системное обновление и переоснащение. И за это время уже обновлены 501 ФАП и 38 врачебных амбулаторий.

Помощь здесь смогут получать около 13 тысяч человек. Фото: пресс-служба минздрава РО.

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