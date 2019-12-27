2019-12-27T15:13:05+03:00
Здоровье

В Неклиновском районе Ростовской области обновленная поликлиника открыла свои двери

А в селе Тюльпаны Заветинского района появился новый модульный фельдшерский акушерский пункт
Ольга ГОПАЛО
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Праздник пришел в один из районов Дона. Фото: пресс-служба минздрава РО.Праздник пришел в один из районов Дона. Фото: пресс-служба минздрава РО.
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В Неклиновском районе Ростовской области на одно медучреждение стало больше. Здесь открылось новое модульное здание поликлиники Синявской участковой больницы. Теперь около шести тысяч жителей области смогут получать здесь первичную медицинскую помощь.

«ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ»

Известно, что раньше поликлиника размещалась в здании 1892 года постройки. Однако в этом году из средств местного бюджета было выделено почти пять миллионов рублей на его снос и устройство фундамента. Кроме того, на покупку и установку модуля скорой медицинской помощи из областного бюджета выдели почти 16 миллионов рублей. И уже сейчас здание подключено ко всем необходимым коммуникациям. А еще - проведено частичное благоустройство территории.

- Новая поликлиника имеет все необходимые помещения и полностью укомплектована лечебно-диагностическим оборудованием, - рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области. - Первичную врачебную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь здесь оказывают терапевт, хирург, акушер-гинеколог, педиатр и зубной врач.

Помощь полчать смогут тысячи жителей. Фото: пресс-служба минздрава РО.

Помощь полчать смогут тысячи жителей. Фото: пресс-служба минздрава РО.

«ПОМОЩЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ»

Кроме того, в селе Тюльпаны Заветинского района открылся еще и новый модульный фельдшерский акушерский пункт, площадью 90 квадратных метров. Новый ФАП укомплектован медицинским персоналом. Лечебно-профилактическую помощь в современных комфортных условиях будут получать более тысячи жителей территории.

- В новом здании для пациентов предусмотрены кабинеты приема фельдшера и акушерки, прививочный и процедурный кабинеты, а также здесь расположатся стерилизационная, складские помещения, в том числе для хранения медикаментов, - добавили в ведомстве.

Известно, что оба они появились в рамках реализации на территории нашей области регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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