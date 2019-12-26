2019-12-26T14:21:25+03:00
Здоровье

В Ростовской области медикам вручили ключи от новых машин скорой помощи

В настоящее время парк автомобилей насчитывает около 600 карет неотложки
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовскую область поступили новые машины скорой помощи. Фото: пресс-служба губернатора РО.В Ростовскую область поступили новые машины скорой помощи. Фото: пресс-служба губернатора РО.
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Сразу несколько автомобилей скорой медицинской помощи получили медики Ростовской области. Ключи от новеньких машин им вручал губернатор региона Василий Голубев.

Сразу несколько автомобилей скорой медицинской помощи получили медики Ростовской области. Фото: пресс-служба губернатора РО.

Сразу несколько автомобилей скорой медицинской помощи получили медики Ростовской области. Фото: пресс-служба губернатора РО.

«УАЗ, ГАЗ и «ФОРД»»

- Уверен, что нашими совместными усилиями эти автомобили скорой медицинской помощи послужат важному делу сохранения и укрепления здоровья жителей Донского края, - обратился к собравшимся Василий Юрьевич. - Ведь от того, как своевременно и качественно будет оказана медицинская помощь пациенту, практически всегда зависит его жизнь.

Речь идет о 24 машинах скорой медицинской помощи класса В и С. Они поедут в Азовский, Белокалитвинский, Дубовский, Зимовниковский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Неклиновский, Песчанокопский, Зерноградский, Кашарский, Сальский, Усть-Донецкий районы и в города Батайск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог и Шахты.

- Это новые автомобили марки УАЗ, ГАЗ и «Форд», - добавили в региональном минздраве. - Все автомобили российского производства, оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с существующими нормативами.

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с существующими нормативами. Фото: пресс-служба губернатора РО.

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с существующими нормативами. Фото: пресс-служба губернатора РО.

НА ОЧЕРЕДИ ЕЩЕ 40 АВТО

Известно, что доступности медицинской помощи населению, повышению качества и эффективности медицинских услуг сегодня уделяется самое пристальное внимание. И обновление автопарка медицинских учреждений - один из важнейших аспектов.

Как рассказали в региональном минздраве, в настоящее время парк автомобилей скорой медицинской помощи насчитывает около 600 машин, из которых более 150 автомобилей имеют срок эксплуатации свыше пяти лет и требуют замены. Именно поэтому поэтапная замена изношенного автопарка машин скорой продолжается уже на протяжении нескольких.

Так, за счет средств областного и федерального бюджетов в Ростовской области были приобретены: 82 автомобиля в 2017 году, 68 автомобилей - в 2018-м. Что касается, 2019-го, то в областном бюджете были предусмотрены средства на приобретение 20 автомобилей скорой медицинской помощи. Речь идет о сумме в размере 51 млн. рублей для софинансирования муниципальным образованиям. И эти автомобили уже оказывают помощь жителям области.

Известно, что на ближайшие два года в областном бюджете предусмотрено еще около 100 млн рублей на приобретение еще 40 автомобилей скорой медицинской помощи. По мнению специалистов, все это позволит значительно обновить автопарк медицинских учреждений и улучшить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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