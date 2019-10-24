"Помощь в лечении пациентов": В Ростове-на-Дону Областная детская клиническая больница получила в дар новое оборудование

Новое специализированное оборудование получила в дар Областная детская клиническая больница Ростовской области. Известно, что современный аппарат с предусилителем сигнала и набором дополнительных датчиков подходит для взрослых, детей и новорожденных. Он позволяет отслеживать уровень насыщения кислородом скелетной мускулатуры, тканей головного мозга и других органов.

Как говорят специалисты, особенно важно, что устройство способно проводить церебральную оксиметрию – единственный неинвазивный метод оценки тканевого насыщения кислородом головного мозга. Аппарат также способен обнаружить и потенциальную опасность нарушения кровоснабжения мышц или отдельного органа. Все это дает возможности для индивидуального подхода и оказания превентивных мер.

Современный аппарат с предусилителем сигнала и набором дополнительных датчиков подходит для взрослых, детей и новорожденных. Фото: пресс-служба минздрава РО.

Известно, что специализированное оборудование получено в дар от благотворительного фонда «Алеша». Стоимость аппарата и расходных материалов - 3,5 млн рублей. А собрать эту сумму удалось благодаря меценатам фонда, оформившим регулярные пожертвования.

- Новый прибор – оксиметр – используют в кардиохирургии, сосудистой и общей хирургии, а также послеоперационной интенсивной терапии, - рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Фонд «Алеша» уже не в первый раз помогает Областной детской клинической больнице с современным медицинским оборудованием. Ранее фонд передал в дар увлажнитель дыхательной смеси и аппарат «Гемма» для мембранного плазмафереза. Оба устройства уже помогают врачам в лечении маленьких пациентов.

Напомним, благотворительный фонд «Алеша» помогает детям с тяжелыми заболеваниями получать необходимую медицинскую помощь. Он был основан в Санкт-Петербурге в 2008 году и работает с подопечными по всей России. Фонд реализует благотворительные проекты, проводит акции, привлекает волонтеров, а также организует сборы средств.

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