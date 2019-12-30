2019-12-30T13:29:04+03:00
Общество

«Ох, горюшко»: в Ростове-на-Дону пенсионерка потеряла своего единственного друга

У женщины пропала собака, без которой она не хочет жить
Ольга ГОПАЛО
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Фото используется в качестве иллюстрации.Фото: соцсетиФото используется в качестве иллюстрации.Фото: соцсети
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В городских пабликах появился душераздирающий пост о том, как пенсионерка потеряла своего единственного друга – дворняжку по кличке Цуцик.

О ситуации рассказали волонтеры, к которым женщина обратилась за помощью. По их словам, 76-летняя пенсионерка переехала из Краснодара в Ростов.

Когда она заходила с Цуциком в подъезд дома на Королева 25/1, загавкала соседская собака и своим лаем спугнула Цуцика. Тот выскочил из подъезда, пожилая хозяйка не смогла его догнать. В итоге Цуцик затерялся где-то на Королева.

До ночи старушка бродила по улицам и искала верного друга, с которым прожила девять лет. По словам волонтеров, бабушка проверяла даже мусорки, но поиски оказались безрезультатными.

Захлебываясь слезами, женщина набрала номер волонтеров, и рассказала о своей беде.

- Ох, горюшко какое. Не могу жить без Цуцика. Он – мой самый верный друг, - призналась старушка.

Женщина смогла только описать, как выглядела собака. Фотографий, увы, у нее нет

У Цуцика – черно-белый окрас. Вес- до пяти килограммов. Черная голова и шея. Туловище – белое, по бокам - огромные чёрные пятна, как у буренки. Потерялся на улице Королева 25/1.

Если вы видели похожую собаку, помогите вернуть ее старушке. Звоните по номеру 89381121478.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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