В Каменске-Шахтинском возведен новый мост

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт движению по новому мосту через реку Северский Донец на автодороге г. Каменск-Шахтинский – х. Красновка Каменского района. Современное инженерное сооружение оснащено разводным пролетом для беспрепятственного пропуска судов, освещением, пешеходными тротуарами. Длина двухполосного моста вместе с подходами составляет 1 870 метров.

Новый автопереезд соединил город Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района. Губернатор поздравил жителей муниципалитетов с долгожданным событием, вручил мостостроевцам областные награды.

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

- Выполнено поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве новой переправы. На возведение сооружения потребовалось чуть больше года и более 1,3 млрд рублей. Теперь время в пути от отдалённых микрорайонов и близлежащих хуторов до Каменска-Шахтинского сократится вдвое, - отметил Василий Голубев.

Примечательно, что мостовой переход введен в эксплуатацию в преддверии юбилея Великой Победы. Его 150-летний предшественник, на месте которого построено новое инженерное сооружение, имел богатейшее историческое прошлое, бережно хранимое каменчанами.

Изначально железнодорожный мост через реку Северский Донец был возведен во время строительства Воронежско-Ростовской железной дороги в 1868 году. Во время Великой Отечественной войны он приобрел важное стратегическое значение: через него шли составы с боеприпасами в Сталинград и возвращались оттуда с ранеными бойцами. Он постоянно подвергался немецким авианалётам. В июле 1942 года при отходе советских войск мост был взорван сапёрами Красной армии. В период оккупации Каменска фашисты пытались восстановить железнодорожное сообщение через Северский Донец, но их усилия были тщетны. Сразу после освобождения города, в феврале 1943 года, началось восстановление моста, и уже 4 апреля 1943 года по нему проследовал первый воинский эшелон.

После окончания войны железнодорожный мост был реконструирован под движение автотранспорта, на нем убрали рельсы и проложили автодорогу. В связи с ветхостью конструкций, прослуживших без малого полтора века, в 2009 году мост был закрыт. Движение транспорта осуществлялось по платному наплавному понтонному мосту, а также по мосту федеральной трассы М-4 «Дон» с перепробегом более 15 км и заторами в периоды пиковых нагрузок.

В феврале 2018 года ООО «Донтехпроект» завершило разработку проектно-сметной документации и по решению губернатора Ростовской области из областного бюджета были выделены денежные средства на реализацию проекта. В октябре подрядчик АО «Ростовавтомост» начал строительство, завершив его менее чем за два года.

В рамках торжественной церемонии открытия моста губернатор и глава администрации города заложили капсулу с посланием потомкам, в котором выразили надежду на дальнейшее созидание эффективного и безопасного транспортного движения в регионе.