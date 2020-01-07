2020-01-07T09:53:31+03:00
Общество

Донское МЧС сделало штормовое предупреждение

Погода сильно испортится в ближайшие часы
Мария ШАБАНОВА
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На Рождество Христово спасатели сделали штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба городской администрацииНа Рождество Христово спасатели сделали штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба городской администрации
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Сегодня, 7 января, в Ростовской области с девяти утра и до семи вечера ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- МЧС предупреждает,- будьте внимательны и осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрывов сообщайте в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ростове-на-Дону синоптики обещают сегодня, седьмого января, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +1 градуса, ночью – ноль градусов. Порывы ветра – до четырех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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