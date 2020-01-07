Донское МЧС сделало штормовое предупреждение

Сегодня, 7 января, в Ростовской области с девяти утра и до семи вечера ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- МЧС предупреждает,- будьте внимательны и осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрывов сообщайте в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ростове-на-Дону синоптики обещают сегодня, седьмого января, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +1 градуса, ночью – ноль градусов. Порывы ветра – до четырех метров в секунду.