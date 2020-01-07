2020-01-07T11:03:09+03:00
Общество

«Желаю, чтобы внутри каждого из нас был свет Христовой истины»: в храмах Ростова прошли праздничные богослужения

Глава городской администрации посетил службу в кафедральном соборе
Мария ШАБАНОВА
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В храмах Дона прошли праздничные богослужения.Фото: пресс-служба городской администрацииВ храмах Дона прошли праздничные богослужения.Фото: пресс-служба городской администрации
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В ночь с 6 на 7 января митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии Меркурий совершил Божественную литургию в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Вместе с ростовчанами праздник Рождества Христова встретил и глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко посетил службу в кафедральном соборе. Фото:пресс-служба городской администрации

Алексей Логвиненко посетил службу в кафедральном соборе. Фото:пресс-служба городской администрации

Перед началом Божественной литургии градоначальник поздравил собравшихся с праздником:

- Донская столица всегда славилась широтой души и южным радушием. Жителей нашего многонационального города объединяют общие ценности: взаимовыручка, милосердие, доброта. И волшебные дни новогодних и рождественских праздников - это еще один повод протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Пусть свет этого праздника сопровождает вас, придает уверенность в своих силах, дарит радость и надежду. А Рождественская звезда всегда освещает наш путь!

Тысячи верующих посетили праздничную службу. Фото:пресс-служба городской администрации

Тысячи верующих посетили праздничную службу. Фото:пресс-служба городской администрации

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к пастве с архипастырским словом, посвященным празднику Рождества Христова.

- Сегодня, приветствуя вас под сводами этого великолепного возрожденного собора, я хотел бы пожелать всем вам, чтобы внутри каждого из нас был свет Христовой истины и просвещал нашу жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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