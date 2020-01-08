2020-01-08T11:34:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону началась процедура ротации камер на улично-дорожной сети

Всего в городе установлено 106 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
Мария ШАБАНОВА
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В городе установлено 106 комплексов фиксации нарушений ПДД. Фото: пресс-служба городской администрацииВ городе установлено 106 комплексов фиксации нарушений ПДД. Фото: пресс-служба городской администрации
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В рамках обслуживания стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения началась процедура ротации камер на улично-дорожной сети города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в городе установлено 106 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе:

- 88 комплексов для контроля скоростного режима «ТРАФИК-СКАНЕР-СМ» (тип 1), из них 11 комплексов для контроля скоростного режима и движения по полосе общественного транспорта;

- 8 комплексов для контроля проезда перекрестков «ТРАФИК-СКАНЕР-К2» (тип 2);

- 10 комплексов для контроля правил остановки (стоянки) транспортных средств САФВФНПДД «Перекресток» (тип 3).

Как подчеркивает Глава Администрации города Алексей Логвиненко, создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан является приоритетным направлением в работе городской Администрации:

- В нашем городе высокий трафик движения и мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах. Комплексы фиксации нарушений ПДД направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Более того, такие меры будут способствовать тому, что водители станут более дисциплинированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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