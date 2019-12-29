«Осенний» подарок на Новый год: в Ростове-на-Дону открыли парк

Жители донской столицы получили достойный подарок к Новому году. Накануне, 28 декабря, в Первомайском районе открыли парк «Осенний».

Здесь появились летняя эстрада, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтан, увеличилась пешеходная зона для прогулок.

Открытие парка прошло в веселой и дружеской обстановке.Фото: пресс-служба городской администрации

Учли и интересы любителей домашних животных. Кроме того, парк приспособлен и для маломобильных групп населения.

- Это первый парк донской столицы, в обустройстве которого активное участие принимали жители. Ростовчане не только внесли коррективы в план, но и контролировали ход работ, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, вопрос озеленения был особенно острым для данного объекта. После экспертизы было принято решение - сносить только аварийные деревья. В результате сохранены 200 деревьев. А взамен аварийных в парке появится 1,1 тыс. новых молодых кленов.

В парке созданы все условия для комфортного отдыха. Фото: пресс-служба городской администрации

В благодарность за активное участие районные власти для юных горожан устроили настоящий новогодний праздник с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Почетным гостем мероприятия стал глава Администрации города Алексей Логвиненко. Он осмотрел благоустроенную территорию и поблагодарил ростовчан и представителей подрядчика за отличную и слаженную работу.

- Сегодня мы видим, что парк «Осенний» получил вторую жизнь. Благоустройство велось в плотном взаимодействии с жителями Первомайского района. Благодаря активному участию горожан, мы сберегли часть существующих деревьев. При этом, высадили 960 крупномеров, подобранных под наш климат. Это позволяет добиться 100% приживаемости посадочного материла. И, безусловно, вносит разнообразие в ландшафт парка. Уверен, что при бережном уходе и практичном отношении парк будет радовать ростовчан долгие годы, - подчеркнул Алексей Логвиненко.