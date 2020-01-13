Где в Ростове-на-Дону на Крещение окунуться в купель с пользой для здоровья

Крещение Господне – один из самых значимых праздников для православных христиан, и так было испокон веков. Считается, что вода в крещенскую ночь становится святой. Люди стремятся искупаться в проруби, чтобы очиститься от грехов и улучшить здоровье. В честь этого значимого события в донской столице подготовили сразу несколько официальных мест, где среди зимы можно окунуться в воду. Однако врачи предупреждают - делать это нужно с особой осторожностью.

ПРОВОДИМ ПРАЗДНИК В ЦЕРКВИ

- В главном Кафедральном соборе в Ростове-на-Дону в Крещенский сочельник - 18 января в 8:00 часов утра службу проведет Глава Донской митрополии митрополита Ростовский и Новочеркасский Меркурий, а сразу после пройдет первое освящение крещенской воды. В этот же день, в субботу, 18 января, в 17:00 начнется Всенощное бдение праздника, - рассказывает «Комсомольской правде Ростов» пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский. - На следующий день, в воскресенье, 19 января, литургия начнётся в 9.30. По ее окончании глава Донской митрополии совершит освящение крещенской воды. В эти дни у ростовчан есть возможность набрать и освятить крещенскую воду, которая по своим качествам и 18 и 19 января будет абсолютно одинаковой.

На Крещение в 2020 году в донской столице, по информации регионального ГУ МЧС, будет оборудовано восемь площадок для крещенских купаний в разных частях города. В 2020 году на Крещение купель у Спасского храма, расположенная на пересечении Орской и Грациозного, работать не будет.

КОНКРЕТНО:

Где будут расположены купели в Ростове-на-Дону и в какое время пройдет водосвятный молебен:

18 января и 19 января с 11:00 до 21:00 (включая ночное время):

Преполовенский храм (ул. Всесоюзная, 167), купель на территории храма;

18 января и 19 января с 21:00 до 02:00:

МРО церковь монастыря «Сурб Хач» (ул. Баграмяна, 1), источник «Сурб Хач»

18 января с 14:30 до 15:30:

Свято-Никольский храм (ул. Чапаевская, 18), ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник);

18 января с 19:30 до 22:00:

Строящийся Александро-Невский храм (пр-т Космонавтов — ул. Капустина), Северное водохранилище;

19 января с 05:00 до 05:30:

Храм Георгия Победоносца (пр. Коммунистический, 38б), источник Георгиевский, пос. Первомайский;

19 января с 10:30 до 12:30:

Храм преподобного Серафима Саровского (ул. Портовая, 72), Гремучий источник;

19 января с 11:00 до 13:00:

Храм Веры, Надежды, Любви и матери ихСофии (ул. Прокофьева, 34), Ростовское море;

19 января с 00:00 до 22:00:

Свято-Иверский женский монастырь (ул. Неклиновская, 4), источник на территории монастыря.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ К ПРОРУБИ?

Крещенские купальщики в проруби советуют взять с собой пару больших махровых полотенец, резиновые тапочки с рифленой подошвой, чтобы не упасть, шерстяные носки, хорошее термобелье, шерстяную шапку, шарф, а также термос с горячим чаем и медом. А вот брать с собой алкоголь, пить его до или после купания, врачи категорически не советуют. Всего лишь пара глотков спиртного совсем ненадолго создадут иллюзию тепла, но потом человек начинает стремительно замерзать.

ПРАВИЛА ПОГРУЖЕНИЯ

Если вы не морж и не привыкли к резким перепадам температур, то погружение в купель для вашего организма в любом случае будет сильнейшиим стрессом. В стрессовой ситуации организм, не приученный к нырянию в ледяную воду, реагирует стремительно – сосуды резко сужаются. Именно поэтому медики предостерегают любителей от ошибок : не ныряйте в прорубь головой вниз и лучше вообще – окунайтесь по шею.

Медики советуют перед купанием разогреть тело, сделать разминку или пробежку и, конечно же, не забыть про тапочки, которые должны быть из непромокающего материала, легкими и не скользкими. Истинно верующие люди не заходят в воду без молитвы и обращения к Богу. В Крещение вода становится особенной, люди купаются в холодном водоеме зимой, чтобы очиститься от всего ненужного и дурного.

Стоит отметить, что в купели нельзя проводить больше одной минуты, поскольку организм может переохладиться.

При выходе из купели лучше всего не хвататься за поручни голыми руками, а использовать для этого сухую ткань. После купания нужно быстро растереть тело полотенцем. Одевать вещи стоит только после того, как вы обсохните, ведь в противном случае одежда промокнет и человек рискует простудиться.

С КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ КУПАНИЕ В ПРОРУБИ ЗАПРЕЩЕНО

Категорически запрещено купаться в проруби при наличии следующих проблем со здоровьем: воспалительные заболевания носоглотки, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, травмы черепа, склероз сосудов головного мозга, невриты, полиневриты, сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит, туберкулез, воспаление легких, бронхиальная астма, цистит, язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит, венерические заболевания, а также беременным женщинам.

СОВЕТ «КП»

Если вы настроились окунуться в иордань непременно вечером 18 января и ночью 19-го, будьте готовы постоять в очереди. Если же ждать совсем не хочется, советуем отправиться к иорадани днем 19 января – в последние часы перед закрытием людей станет гораздо меньше.

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