«Стал более парадным»: показываем, как изменился кафедральный собор после многолетней реконструкции

Донская столица готовится к великому событию – освящению ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Завтра, 27 октября, торжественную службу в соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На реставрацию собора ушло семь лет. Напомним, она была начата в 2011-м. При этом за 160-летнюю историю здесь никогда не было таких грандиозных реставрационных работ: даже после Великой Отечественной войны, во время которой собор сильно пострадал.

За 160-летнюю такие грандиозные работы провели впервые. Фото: Юрий Поздняк

Внутри храма воссоздан первоначальный исторический облик. Фото: Юрий Поздняк

Внутри собора - все в позолоте. Фото: Юрий Поздняк

- Состояние собора до реконструкции было удручающим. Мы постоянно открывали для себя какие-то новые трещины сумасшедшие, неизвестно откуда берущиеся. Начинали смотреть, как они себя ведут в процессе времени. Изучать, откуда это всё происходит и исправлять эту ситуацию. Такая работа была научной, художественной и архитектурной. В ней оказались задействованы сотни человек. Хочу отметить, что успешный результат наших усилий был достигнут благодаря совместным действиям всех тех людей, которые жертвовали на восстановление храма личные средства, а также постоянной поддержке регионального правительства и губернатора Василия Голубева, ставшего председателем попечительского совета, - рассказал Владыка Меркрурий.

Собор будет освящать сам патриарх. Фото: Юрий Поздняк

Реконструкция собора велась на пожертвования. Фото:Юрий Поздняк

По его словам, люди часто спрашивают, сохранился ли после реконструкции дух намоленности, который был у старого собора.

- Во-первых, для того, что он существовал, нужно самим молиться. Во-вторых, значительная часть икон, принадлежащих храму, пока не выставлена. Они тоже успешно прошли реставрацию и в скором времени появятся внутри. Главное, что в собор возвратились его основные святыни. Прежде всего, это икона Божьей Матери Донская, часть пояса Пресвятой Богородицы и ковчег со святыми мощами, который был передан святейшим патриархом Пименом. Ещё одной знаковой святыней стал таганрогский мощевик, содержащий часть креста Господня. Если собор наполнен христианскими реликвиями, он уже не может быть пустым. Поэтому, несмотря на то, что после такой масштабной реконструкции наш кафедральный собор стал другим - более парадным и современным - своей святой намоленности и истинно православного духа он не утратил, - прокомментировал митрополит.