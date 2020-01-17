2020-01-17T18:11:02+03:00
Общество

Простой работяга из Ростовской области потратит миллион на ремонт квартиры

Несколько лет мужчина мечтал выиграть в лотерею и ему, наконец, повезло
ГОШЕВ Игорь
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Ремонт в квартире - счастье для соседей.Ремонт в квартире - счастье для соседей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Кто бы не мечтал начать новый год со свалившегося на голову миллиона рублей? Мечтал и Андрей Душкин из Ростовской области. А еще он верил, что когда-нибудь ему обязательно повезет. Мужчина работает огнеупорщиком на металлургическом заводе. И вот уже несколько лет покупает лотерейные билеты. Так было и в этот раз, когда он решил под Новый год сделать себе подарок. Вот только за чередой новогодних торжеств даже забыл проверить свой лотерейный билет.

- Еще утром читал в новостях, что миллиард выиграл москвич, - честно признается он. - Да и вообще забыл, что еще были призы по миллиону. О билете напомнила дочка и я неохотно пошел в гараж за билетами.

Дальше они нашли передачу, которую пропустили в Интернете, и всей семьей стали сверять цифры, которые называл ведущий. А когда все сошлись, дочь только и прощебетала «Вот это подарочек!».

К слову, как поступить со своим выигрышем мужчина уже решил — будет делать ремонт в квартире и купит мебель в комнату дочери. Она, кстати, хорошо рисует и занимается восточными танцами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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