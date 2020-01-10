Снежная пятница ожидается в Ростове-на-Дону

Еще один снежный день подарит погода ростовчанам. Выпадение осадков стоит ожидать с утра и после полудня.

Утром температура воздуха достигнет отметки -1 градус. Днем станет немного теплее – до +1, а к вечеру вновь похолодает до -1. Погода будет облачной с прояснениями.

С утра ветер будет дуть с юго-запада, днем сменится на западный, а к вечеру снова преобразуется в юго-западный. На дорогах водителей будут ожидать некоторые затруднения в виде снежного налета, снега или льда, тающий снег и влажность. Но к вечеру проезжая часть все же высохнет. Несмотря на снег, видимость ограничивать ничто не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 759-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 93%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается.

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Усиления ветра в ближайшие сутки не ожидается.