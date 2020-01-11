2020-01-11T14:17:57+03:00
Общество

«Место, где нет жизни»: Неизвестные вывезли хаски в глухое поле умирать

Чтобы спасти пса, ростовским волонтерам пришлось проехать 600 километров и два дня уговаривать собаку вернуться к людям [фото, видео]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В глазах животного только боль и отчаянье.В глазах животного только боль и отчаянье.Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Хася с полей. Так прозвали красавицу хаски в Интернете, которую неизвестные вывезли в глухое поле, подальше от людей, умирать на морозе. Правда, позаботиться о псе бывшие хозяева решили по-своему - вывезли не одну, а с дворнягой. Наверное, чтобы не скучно было.

- Они жили в глухом поле, в месте где нет жизни! Нет людей! Нет еды и воды! - рассказала ростовчанка Светлана Назарова. - В месте, где выжить практически невозможно!

Местные зоозащитники только крутили у виска: мол, в такую глухомань за животными никто не поедет. Фото: Личный архив героя публикации

Местные зоозащитники только крутили у виска: мол, в такую глухомань за животными никто не поедет.Фото: Личный архив героя публикации

ЗА ЧТО? И ПОЧЕМУ?

По словам женщины, ее знакомая из Краснодарского края случайно увидела этих собак в районе местечка Белая Глина, когда остановилась перевести дух от дальней дороги.

- В глазах несчастных малышей было столько боли, страха, отчаянья и миллион вопросов - За что? И почему? - вспоминает она.

Увидев такое, женщина просто собрала все, что было в машине съестного, и угостила случайных знакомых. Она сразу же позвонила Светлане, зная что та не может пройти мимо чужой беды. Ростовчанка и не прошла. Какое-то время она старалась найти хозяев хаски и ее спутника в родном Краснодарском крае или тех, кто был бы готов забрать их себе. Но местные зоозащитники только крутили у виска: мол, в такую глухомань за животными никто не поедет. А Светлана поехала - из Ростова-на-Дону, за 600 километров. Времени на раздумья у нее не было, а поступить по другому совесть не позволяла.

Джек Фото: Личный архив героя публикации

ДжекФото: Личный архив героя публикации

«БУДТО ЖДАЛА КОГО-ТО»

- Дворняга сразу обрадовался, когда нас увидел, завилял хвостом, получил сосиску и прямо с ней запрыгнул в машину - мол, я здесь больше не останусь, - говорит Светлана. - А вот Хася - так мы ее сразу между собой назвали, от еды не отказалась - тем более, взяться ей там было не от куда, ластилась, но вот в машину идти - ни в какую. Будто ждала кого-то, постоянно оборачивалась и не давалась в руки. Поскольку уже смеркалось, мы с двориком (он получил простое собачье имя Джек, - прим. автр.) уехали. Но уже на следующее утро снова были на месте. И знаете, Хася уже нас ждала прямо на обочине, она виляла хвостом, заглядывала в глаза и сразу же запрыгнула в машину.

Ростовские волонтеры спасли Хасю. Фото: Личный архив героя публикации

Ростовские волонтеры спасли Хасю.Фото: Личный архив героя публикации

ПО ДРУГОМУ КАК ЧУДОМ ЭТО НЕ НАЗОВЕШЬ

После чего животных отвезли в ветклинику. Проживание под открытым небом сделало свое дело - потребовались дорогостоящее лечение, а также средства на восстановление. Но уже все позади. И сейчас Хасе и Джеку ищут новый дом. Правда, желающих в Интернете пока не нашлось.

Волонтеры верят, что все это время собак берегли высшие силы: по другому как чудом это не назовешь. А потому не теряют надежду, что голод, холод, одиночество и предательство у этих бедолаг позади. И теперь в их жизни навсегда поселятся любовь, забота и ласка.

- Вот только бы нашлись те, кто готов каждому из них подарить свое любящее сердце, - вздыхает Светлана. - А уж они, наверняка, я уверена, ответят на эти чувства взаимностью.

Хасю и Джека вывезли умирать в глухое поле - туда, где нет еды, воды и людей..

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Хасе и Джеку, а может подарить кому-то из них крышу над головой, звоните: 8 (908) 186-42-18

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасли Михалыча»: 12-летняя девочка отдала изувеченному на трассе алабаю свой подарок ко Дню рождения

История изувеченного на трассе под Ростовом-на-Дону алабая, которого вот так запросто прозвали Михалычем, не оставила равнодушных. Правда, позже. Это сейчас весь мир следит за его историей, а видео из клиники набирают рекордные просмотры. А в день, когда его нашли, он не был похож ни на большого белого медведя, ни на милого песика, набирающего тысячи лайков в Интернете. Тогда - на дороге - это было грязное и истекающее кровью нечто, которое из последних сил и всей своей собачьей душой стремилось к спасению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
В канун Старого Нового года сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества
В Ростовской области в новом году резко выросло число аварий
В Ростове-на-Дону парень, отобравший у знакомой мобильник, пойдет под суд
Конфеты, пирожные и кассовый аппарат вынесли из магазина в Ростовской области
В Ростовской области сотрудники ДПС устроили погоню за серийным воришкой на «УАЗ-Патриоте»
Хотел забрать телефон и банковские карты: Сосед помог задержать грабителя, напавшего на экс-возлюбленную с кухонным ножом
Чемпион мира по боксу Николай Валуев показал правильные удары ростовским школьникам
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по выплатам пособий семьям с детьми
Погода в Ростове-на-Дону 11-12 января 2020: зима пока не торопится
В Ростове-на-Дону построят ледовую арену
Ростовчанку Викторию Лопыреву заподозрили в злоупотреблении пластической хирургией
Ростовчанка Марина Мексика похвасталась подписчикам обнаженным телом
В Ростове поймали напавшего на полицейского рецидивиста
Стройняшка Полина Диброва планирует объесться варениками на Старый Новый год
Татьяна Котова предложила помолиться за гибнущих в Австралии коал
В Ростовской области сотрудника РЖД заподозрили в получении взятки
Таганрогские зоозащитники обвинили администрацию Николаевского рынка в массовой травле собак
В Ростовской области поймали двух похитителей таксиста
В Ростове-на-Дону задержали таксистов-наркоманов
Ростовчанин украл в квартире несостоявшейся пассии шкатулку с дорогими ювелирными украшениями