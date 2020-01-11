«Место, где нет жизни»: Неизвестные вывезли хаски в глухое поле умирать

Хася с полей. Так прозвали красавицу хаски в Интернете, которую неизвестные вывезли в глухое поле, подальше от людей, умирать на морозе. Правда, позаботиться о псе бывшие хозяева решили по-своему - вывезли не одну, а с дворнягой. Наверное, чтобы не скучно было.

- Они жили в глухом поле, в месте где нет жизни! Нет людей! Нет еды и воды! - рассказала ростовчанка Светлана Назарова. - В месте, где выжить практически невозможно!

Местные зоозащитники только крутили у виска: мол, в такую глухомань за животными никто не поедет.Фото: Личный архив героя публикации

ЗА ЧТО? И ПОЧЕМУ?

По словам женщины, ее знакомая из Краснодарского края случайно увидела этих собак в районе местечка Белая Глина, когда остановилась перевести дух от дальней дороги.

- В глазах несчастных малышей было столько боли, страха, отчаянья и миллион вопросов - За что? И почему? - вспоминает она.

Увидев такое, женщина просто собрала все, что было в машине съестного, и угостила случайных знакомых. Она сразу же позвонила Светлане, зная что та не может пройти мимо чужой беды. Ростовчанка и не прошла. Какое-то время она старалась найти хозяев хаски и ее спутника в родном Краснодарском крае или тех, кто был бы готов забрать их себе. Но местные зоозащитники только крутили у виска: мол, в такую глухомань за животными никто не поедет. А Светлана поехала - из Ростова-на-Дону, за 600 километров. Времени на раздумья у нее не было, а поступить по другому совесть не позволяла.

ДжекФото: Личный архив героя публикации

«БУДТО ЖДАЛА КОГО-ТО»

- Дворняга сразу обрадовался, когда нас увидел, завилял хвостом, получил сосиску и прямо с ней запрыгнул в машину - мол, я здесь больше не останусь, - говорит Светлана. - А вот Хася - так мы ее сразу между собой назвали, от еды не отказалась - тем более, взяться ей там было не от куда, ластилась, но вот в машину идти - ни в какую. Будто ждала кого-то, постоянно оборачивалась и не давалась в руки. Поскольку уже смеркалось, мы с двориком (он получил простое собачье имя Джек, - прим. автр.) уехали. Но уже на следующее утро снова были на месте. И знаете, Хася уже нас ждала прямо на обочине, она виляла хвостом, заглядывала в глаза и сразу же запрыгнула в машину.

Ростовские волонтеры спасли Хасю.Фото: Личный архив героя публикации

ПО ДРУГОМУ КАК ЧУДОМ ЭТО НЕ НАЗОВЕШЬ

После чего животных отвезли в ветклинику. Проживание под открытым небом сделало свое дело - потребовались дорогостоящее лечение, а также средства на восстановление. Но уже все позади. И сейчас Хасе и Джеку ищут новый дом. Правда, желающих в Интернете пока не нашлось.

Волонтеры верят, что все это время собак берегли высшие силы: по другому как чудом это не назовешь. А потому не теряют надежду, что голод, холод, одиночество и предательство у этих бедолаг позади. И теперь в их жизни навсегда поселятся любовь, забота и ласка.

- Вот только бы нашлись те, кто готов каждому из них подарить свое любящее сердце, - вздыхает Светлана. - А уж они, наверняка, я уверена, ответят на эти чувства взаимностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/754087" frameborder="0"></iframe> Хасю и Джека вывезли умирать в глухое поле - туда, где нет еды, воды и людей..

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Хасе и Джеку, а может подарить кому-то из них крышу над головой, звоните: 8 (908) 186-42-18

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