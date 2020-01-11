2020-01-11T15:51:42+03:00
Общество

Старый Новый год 2020: какую начинку ростовчане кладут в вареники

Врачи советуют тщательно жевать и не болтать во время пиршества
Ольга ГОПАЛО
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Напоминаем значения сюрпризов, если вы вдруг решили приготовить вареники заранее - в выходные.Напоминаем значения сюрпризов, если вы вдруг решили приготовить вареники заранее - в выходные.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году Старый Новый год выпадает на начало рабочей недели. И, конечно, по традиции многие ростовчане соберутся за праздничным столом, чтобы погадать - что ждет их в ближайшем будущем. Прилавки донских магазинов уже пестрят варениками с сюрпризами для тех хозяек, кто не хочет готовить главное блюдо предстоящего застолья самостоятельно.

При этом донские медики в очередной раз предупреждают: сюрпризы сюрпризами, а за столом надо быть очень внимательными. Нередко уловом уже в больничных стенах после таких пиршеств становятся монеты. Поэтому доктора говорят, что лучше класть денежку меньшим номиналом - символ от этого не потеряет своего значения, а вот последствия для организма будут куда менее серьезными.

Жевать стоит осторожно, не болтать во время еды, если кто-то из гостей подавился - лучше опустить голову вниз и постараться откашляться, чтобы сюрприз оказался снаружи. А если что - сразу вызывать скорую.

Кроме того, вот вам и значения сюрпризов, если вы вдруг решили приготовить вареники заранее - в выходные.

КОНКРЕТНО

Что означает начинка вареников?

Монетка: крупный номинал - много денег, мелкий - на жизнь будет хватать, но без излишеств.

Сахар - сладкая жизнь.

Соль - ссоры и неприятности.

Мука - будет сытная жизнь, но с трудностями.

Лавровый лист - к удаче.

Морковь - неожиданное знакомство.

Обручальное кольцо - свадьба.

Фасоль - к прибавлению.

Укроп - здоровье.

Перец - жизнь будет с перчинкой.

Хлебная корка - год будет сытым.

Гречка - богатство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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