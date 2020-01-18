Мороз и без осадков: погода в Ростове-на-Дону на Крещение

Донские синоптики спрогнозировали мороз без осадков в Ростове-на-Дону в ночь на Крещение. В региональном гидрометцентре рассказали о погоде в ночь с 18 на 19 января.

В один из самых главных православных праздников в ночь на Крещение синоптики обещают мороз. В предстоящую ночь столбики термометров опустятся до -1 градуса. В это время в донской столице существенных осадков не ожидается. Специалисты считают, что это идеальная погода для окучивания в прорубь. Организм купальщиков не успеет переохладиться во время легкого мороза. По народным приметам такая погода предупреждает о плохом урожае.

Уже на следующий день в воскресенье,19 января, в городе установится по-весеннему теплая погода.С утра и в течение дня в Ростове-на-Дону установится небольшая облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +1 градуса.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донской столице на Крещение будут работать 8 купелей. На всех площадках будут дежурить сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в крещенскую ночь будет работать до двух часов ночи.

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