Власти Ростова-на-Дону намерены взыскать с перевозчиков более 300 млн рублей

В донской столице сотрудники департамента транспорта Ростова зафиксировали более 55 тысяч нарушений в работе общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, водители автобусов хамили пассажирам, нарушали график движения, а руководство автотранспортных компаний выпускало на маршруты меньше автобусов, чем было заявлено в документах.

В департамент транспорта от людей регулярно поступали постоянные жалобы на техническое состояние транспорта и грязь в салонах.

По итогам прошлого года за неисполнение требований контрактов в адрес перевозчиков были направлены претензии на общую сумму более 300 млн рублей. Из-за регулярных нарушений были расторгнуты 11 муниципальных контрактов с пятью перевозчиками.

Стоит отметить, что в минувшем году департамент транспорта Ростова-на-Дону выставил на конкурс 26 автобусных маршрутов. Поездки по новым направлениям планируется запустить в первой неделе мая 2020 года.

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