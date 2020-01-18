2020-01-18T18:31:38+03:00
Общество

В Ростовской области ветеранам ко Дню Победы могут выплатить по 75 тысяч рублей

В минувшем году участники войны получили меньшую сумму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выплаты планируют перечислить к 9 мая. Фото: архив КПВыплаты планируют перечислить к 9 мая. Фото: архив КП
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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что ветераны получат к юбилею Победы по 75 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда.

-У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч - труженикам тыла, - сообщил Владимир Путин.

Он напомнил, что ежегодно ко Дню Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

Стоит отметить, что в минувшем году в честь Дня Победы ветеранам в Ростовской области выплатили по 10 тысяч рублей. По информации городского совета ветеранов за май 2019 года, в донской столице проживают 557 фронтовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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