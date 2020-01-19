В Ростовской области тысячи людей поучаствовали в крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января верующие приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли во всей Ростовской области. Тысячи людей пришли окунуться в воду, чтобы очиститься от всего лишнего и стать ближе к Богу. В этом году для жителей региона были оборудованы более 150 купелей, 8 из которых находились в донской столице.

-В крещенских купаниях приняли участие более 12 тысяч человек, посетили места великого водоосвящения более 15 тысяч,- сообщили в ростовской администрации.

Погода не повлияла на количество желающих искупаться в источниках. Столбик термометра минувшей ночью опустился до отметки минус 2 градуса. Специалисты считают, что это идеальная погода для окучивания в прорубь. Организм купальщиков не успеет переохладиться во время легкого мороза.

У верующих есть возможность окунуться в купель еще и в воскресенье, 19 января. В Ростове-на-Дону в этот день спрогнозировали небольшую облачность с прояснениями. Температура воздуха днем достигнет отметки три градуса тепла.

Считается, что Крещение нужно проводить в церкви. В честь этого праздника проходят литургии, после которых можно набрать или освятить воду.

Судя, по публикациям в социальных сетях, накануне наиболее популярными местами крещенских купаний в Ростове стали Сурб-Хач на Северном и Гремучий родник В ЗЖМ.

Возле всех купелей Ростова-на-Дону в Крещение дежурили спасатели, скорая и полиция.

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