2020-01-19T17:22:33+03:00
Общество

Дождь со снегом: Синоптики спрогнозировали погоду в Ростове-на-Дону на предстоящую рабочую неделю

В городе похолодает
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В первые дни недели ожидается дождь со снегомВ первые дни недели ожидается дождь со снегомФото: Евгения ГУСЕВА
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Ростовчанам следует поскорее достать теплые вещи. Предстоящая рабочая неделя уже не будет теплой. Донские синоптики спрогнозировали похолодание.

Так, уже с понедельника, 20 января, специалисты Гидрометцентра пообещали изменение погоды. В этот день в донской столице будет облачно и без осадков. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит около плюс одного градуса. Аналогичная погода будет и на следующий день, во вторник.

В середине рабочей недели в Ростове-на-Дону прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух в дневные часы прогреется до плюс трех градусов. Такая же погода ожидается и в четверг, 23 января.

К концу рабочей недели днем температура воздух достигнет плюс одного градуса, а ночью столбик термометра опустится до минус двух. На выходных прогнозируют похолодание до минус четырех градусов. В субботу и воскресенье в Ростове-на-Дону, наконец, может выпасть снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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