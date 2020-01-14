«Они бросили ее умирать»: Дворняга чудом выжила после издевательств и стала инстамоделью

- Есть ли край человеческой жестокости? Откуда вы беретесь, изверги?! - именно такими словами начинался пост про дворнягу, которую нашли избитой возле одного из продуктовых магазинов Новочеркасска. Владелец торговой точки, возле которой ее бросили умирать, пожалел несчастную по-своему: посадил на цепь неподалеку.

Корчащееся от боли животное не могло есть даже те несчастные объедки, которые ей перепадали с хозяйского плеча. В итоге одна из местных жительниц не выдержала жалкого вида и жалобного поскуливания животного - позвонила зоозащитникам.

О такой Пальме узнали волонтеры.Фото: Личный архив героя публикации

«СЛОМАЛИ ЧЕЛЮСТЬ, ВЫБИЛА ГЛАЗ И ЗУБЫ!»

- Мы были просто в шоке, когда увидели состояние, в котором была собака, - рассказала волонтер из города Новочеркасска Роствоской области Мила Медведева. - Одни били ее ради забавы: сломали челюсть и выбили глаз. Но это не остановило извергов: это же обычная собака и за нее некому заступиться! А вот другие люди решили быть «добрее»: измученное и избитое животное они посадили на цепь. И хотя слышали, как она скулит от боли, им-то зачем волноваться? Они ведь и так слишком «много» сделали...

Светлана сразу же отвезла бедолагу в ветеринарную клинику. Оказалось, что у дворняги были выбиты зубы, а каждое движение причиняло нестерпимую боль. А еще из ошейника торчал громадный гвоздь, который впился в шею собаке со всеми вытекающими последствиями.

sveta.nazarova.71 Есть ли край человеческой жестокости?

- Наверное за всю свою жизнь эта обычная собака только тогда впервые почувствовала ласку человеческих рук, – продолжает собеседница. - А вот нам было до иголок больно смотреть на то, как сердце пронзает ее единственный глаз, а в нем только один немой вопрос: «Ты меня не обидишь?». А после удаления поврежденных зубов, вы бы только видели как она смотрела на еду и на воду, наверное не поверив что есть и пить можно просто так, без боли...

Несколько дней ушло и на то, что бы отмыть четверолапого пациента от грязи и зловонного запаха.

Пальма оказалась жизнерадостным псом.Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

Несколько месяцев волонтеры выхаживали Пальму, которая получила такое прозвище за свой веселый нрав - как только выздоровела, она охотно играла с другими животными. А еще зоозащитников сразила ее просто безграничная любовь к людям. Даже, несмотря на все свои страдания, она все равно в каждом искала того, для кого станет самой любимой и нужной.

Пальму даже сводили к стилисту - так зоозащитники решили подготовится к благотворительной выставке «Ярмарка добра», где показывали тех собак, которым нужна помощь и для них ищут добрые люди. А когда увидели результат, то просто обомлели - белый пушистик превратился в эффектную собачью леди.

Стилист преобразил Пальму до неузнаваемости.Фото: Личный архив героя публикации

Правда, грумер не помог Пальме обрести любящих хозяев. Сейчас ее фото в Инстаграмме, где волонтеры публикуют фото и истории нуждающихся животных, набирают сотни лайков. А сама инстамодель легко может составить конкуренцию некоторым Интернет-блогерам.

Но, видимо, верно говорят - не родись красивым. Однако волонтеры в это не верят. А верят в то, что когда-нибудь Пальма обязательно обретет свое собачье счастье.

Пальма обязательно обретет свое собачье счастье.Фото: Личный архив героя публикации

sveta.nazarova.71 Дворняга стала инстамоделью

АЛЛО! Если вы хотите помочь Пальме или забрать ее себе, звоните по номеру: 8 (908) 186-42-18.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Место, где нет жизни»: Неизвестные вывезли хаски в глухое поле умирать

Хася с полей. Так прозвали красавицу хаски в Интернете, которую неизвестные вывезли в глухое поле, подальше от людей, умирать на морозе. Правда, позаботиться о псе бывшие хозяева решили по-своему - вывезли не одну, а с дворнягой. Наверное, чтобы не скучно было.

- Они жили в глухом поле, в месте где нет жизни! Нет людей! Нет еды и воды! (подробности)