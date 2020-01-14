2020-01-14T16:33:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону девятилетнего мальчика без глаза лишили инвалидности

Законность действий проверит Следственный комитет РФ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мальчик ежегодное ездил в Москву на замену глазного протезаМальчик ежегодное ездил в Москву на замену глазного протезаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самая большая мечта девятилетнего Савелия (Прим.ред — имя изменено) из Ростова-на-Дону - быть здоровыми и видеть не хуже своих друзей. Еще в полтора года мальчику поставили редкий диагноз — ретинобластому (рак сетчатки) и удалили глаз.

- Каждый год мы ездили в Москву, где меняли глазной протез. Ребенок растет, поэтому врачи ему подбирали все индивидуально, - рассказывает Евгения К. (Прим.ред- имя изменено). - Раньше нам выделялось 30 тысяч рублей - компенсация за протез. Именно с этих денег мы платили за проживание, дорогу, протез, который изготавливается в течение двух дней. И еще у ребенка была группа инвалидности.

После решения медицинской комиссии мальчика лишили статуса инвалида. Тогда оплата дорогостоящих медицинских услуг легла на плечи родителей. Для воспитательницы детского сада и электрика эта сумма оказалась большой, ведь доход в семье невелик, а детей - двое.

Самым страшным кошмаром для родителей мальчика является то, что они не смогут оплатить лечение. Стоимость необходимых Савелию услуг увеличится с каждым годом, а если ребенку потребуются какие-то дополнительные процедуры или медикаменты, то оплатить замену протеза, лекарства, врачей и поездки они попросту не смогут.

Сейчас Савелий уже привык к тому, что видит мир по-другому. Несмотря на проблемы со зрением, Савелий ходит в обычную общеобразовательную школу, где вместе с одноклассниками успешно учится. А в свободное от учебы время мальчик любит рисовать, играть с друзьями во дворе, а также интересуется теннисом.

Мама ребенка до сих пор не может понять, по какой причине ее сыну не дали инвалидность, ведь зрение ребенку не вернуть. А отсутствие статуса инвалида лишает мальчика льгот, которые могли бы хоть немного улучшить жизнь Савелия.

После того, как о сложном положении семьи Савелия показали сюжет в эфире одного из федеральных каналов, на ситуацию также обратил внимание глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Руководитель потребовал провести проверку по факту нарушения прав ребенка из Ростова-на-Дону.

На момент публикации «Комсомольская правда-Ростов» отправила официальный запрос в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области. В ведомстве пообещали дать ответ в установленные законом сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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