Новость о пропавших детях в Ростове-на-Дону оказалась пьяным бредом

Ростовские полицейские нашли мужчину, который поставил на уши чуть ли не половину города-миллионника. В воскресенье, 12 января, тот сообщил о пропажи двоих детей - 14 и четырех лет. По его словам, брат со старшей сестрой отправились гулять в рощу одного из спальных районов донской столицы, а обратно так и не вернулись. И звонивший просил помочь отыскать пропавших ребят.

Полицейские сразу же стали проверять поступившую информацию, а новость разлетелась по городским пабликам как горячие пирожки. Многие неравнодушные граждане тут же отправляли "молнию" друзьям. В итоге уже к утру собрались целые отряды добровольцев, готовых прочесывать окрестности рощи.

Однако смущало одно, звонивший мужчина отключил телефон и не отвечал на звонки. Поэтому даже утром не было ни примет детей, ни в чем они были одеты - только возраст и имена. Да и ребят с такими именами и фамилиями в донской столице, по официальным данным, не проживало.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражам порядка удалось установить мужчину, который ранее сообщил о пропаже двух несовершеннолетних детей. В ходе допроса дончанин пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии, а дети у него не пропадали. Позже выяснилось, что тот уже неоднократно проходил лечение в медучреждении.

- Для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам, - добавили в донском главке.

Вероятнее всего, наказание за свой проступок он не понесет. Зато эта история показала, что в нашем городе очень много неравнодушных людей, которые готовы выйти на помощь, а не просто писать диванные комментарии и совершать только виртуальные поступки.