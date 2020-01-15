«Кидали камнями и пинали ногами!»: Хозяева выкинули дворнягу из дома, потому что завели породистую собаку
Очередной урок человеческой жестокости преподнесли жители города Батайска Ростовской области своему четвероногому другу. Добродушного пса просто выставили на улицу как ненужную вещь из-за того, что завели нового щенка — маленького и породистого.
Несколько дней ничего непонимающая дворняга мыкалась у забора хозяйской калитки в надежде, что те передумают. Но вместо миски с вкусной кашей, получала только пинки и летящие камни, которые больно били по телу. Но только вряд ли даже они могли заглушить боль предательства. Она просто стала не нужна...
Волонтеры увезли собаку подальше от бездушных хозяев.Фото: Личный архив героя публикации
БЫЛО БЫ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
- Это была именно та история, мимо которой было просто невозможно пройти, - рассказала волонтер Светлана «Комсомолке». - Когда я услышала ее от местных жителей, то сложно представить, какие чувства испытала. Но ясно было одно - собаку надо спасать.
Соседи сообщили женщине, что когда-то Джеси - так звали большую и добродушную дворнягу, жила в одном из частных домов Батайска. Там у нее были и свое место, и своя семья. А еще - любимый хозяин, которого она ждала с работы каждый день, и даже маленький друг - девочка, которая когда-то очень просила родителей завести ей песика. Вот только милая дворняга вдруг выросла в большого и добродушного пса, но такого, который не поместится на коленках, его не выложишь в Инстаграм, да и подругам не похвастаешься. Вообщем, предметом для гордости она не стала. Тогда ее просто заменили на другую. Правда, рисковать хозяева не стали и взяли теперь уже маленького, но породистого щенка.
Соседи обещали отравить собаку и вывезти подальше.Фото: Личный архив героя публикации
ОБЕЩАЛИ ОТРАВИТЬ И ВЫВЕЗТИ
- Ее выкинули как ненужную вещь, надоевшую игрушку, просто заменив на другую, - продолжает неравнодушная женщина. - При этом преданное сердце не понимало одного - что там - дома, она больше никому не нужна. Она же каждый день приходила к воротам и ждала, что хозяин передумает и заберет ее домой. Но только вместо этого каждый день ей кричали «Пошла вон!», кидали в нее камни и отгоняли ногами. Кидали именно те, кто были еще тогда самыми дорогими людьми.
За несколько дней такой жизни на улице домашнюю Джеси подрали собаки, а соседи обещали отравить и вывезти - с глаз долой и сердца вон.
- А мы не могли оставить ее там, где ее бьют, оставить там, где она обречена на погибель, - сказала она в заключении.
В итоге Джеси показали ветеринару и залечили гематомы. Но есть то, что лекарствами вылечить невозможно - то самое председательство. И этот горький урок жизни Джеси уже выучила. Но хорошо бы нашелся тот, кто преподаст ей новый - человеческой доброты, милосердия, любви и поддержки. А еще на своем примере покажет, что люди бывают разными.
Дворняга вдруг выросла в большого и добродушного пса.Фото: Личный архив героя публикации
АЛЛО!
Если вы хотите помочь собаке или забрать ее себе, звоните по номеру: 8 (908) 186-42-18.
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