2020-01-15T15:01:20+03:00
Общество

«Кидали камнями и пинали ногами!»: Хозяева выкинули дворнягу из дома, потому что завели породистую собаку

А непонимающее логику человека животное сутками сидело около дома предателей в надежде, что те отворят двери
Ольга ГОПАЛО
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Когда-то собака жила в одном из частных домов Батайска.Когда-то собака жила в одном из частных домов Батайска.Фото: Личный архив героя публикации
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Очередной урок человеческой жестокости преподнесли жители города Батайска Ростовской области своему четвероногому другу. Добродушного пса просто выставили на улицу как ненужную вещь из-за того, что завели нового щенка — маленького и породистого.

Несколько дней ничего непонимающая дворняга мыкалась у забора хозяйской калитки в надежде, что те передумают. Но вместо миски с вкусной кашей, получала только пинки и летящие камни, которые больно били по телу. Но только вряд ли даже они могли заглушить боль предательства. Она просто стала не нужна...

Волонтеры увезли собаку подальше от бездушных хозяев. Фото: Личный архив героя публикации

Волонтеры увезли собаку подальше от бездушных хозяев.Фото: Личный архив героя публикации

БЫЛО БЫ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

- Это была именно та история, мимо которой было просто невозможно пройти, - рассказала волонтер Светлана «Комсомолке». - Когда я услышала ее от местных жителей, то сложно представить, какие чувства испытала. Но ясно было одно - собаку надо спасать.

Соседи сообщили женщине, что когда-то Джеси - так звали большую и добродушную дворнягу, жила в одном из частных домов Батайска. Там у нее были и свое место, и своя семья. А еще - любимый хозяин, которого она ждала с работы каждый день, и даже маленький друг - девочка, которая когда-то очень просила родителей завести ей песика. Вот только милая дворняга вдруг выросла в большого и добродушного пса, но такого, который не поместится на коленках, его не выложишь в Инстаграм, да и подругам не похвастаешься. Вообщем, предметом для гордости она не стала. Тогда ее просто заменили на другую. Правда, рисковать хозяева не стали и взяли теперь уже маленького, но породистого щенка.

Соседи обещали отравить собаку и вывезти подальше. Фото: Личный архив героя публикации

Соседи обещали отравить собаку и вывезти подальше.Фото: Личный архив героя публикации

ОБЕЩАЛИ ОТРАВИТЬ И ВЫВЕЗТИ

- Ее выкинули как ненужную вещь, надоевшую игрушку, просто заменив на другую, - продолжает неравнодушная женщина. - При этом преданное сердце не понимало одного - что там - дома, она больше никому не нужна. Она же каждый день приходила к воротам и ждала, что хозяин передумает и заберет ее домой. Но только вместо этого каждый день ей кричали «Пошла вон!», кидали в нее камни и отгоняли ногами. Кидали именно те, кто были еще тогда самыми дорогими людьми.

За несколько дней такой жизни на улице домашнюю Джеси подрали собаки, а соседи обещали отравить и вывезти - с глаз долой и сердца вон.

- А мы не могли оставить ее там, где ее бьют, оставить там, где она обречена на погибель, - сказала она в заключении.

В итоге Джеси показали ветеринару и залечили гематомы. Но есть то, что лекарствами вылечить невозможно - то самое председательство. И этот горький урок жизни Джеси уже выучила. Но хорошо бы нашелся тот, кто преподаст ей новый - человеческой доброты, милосердия, любви и поддержки. А еще на своем примере покажет, что люди бывают разными.

Дворняга вдруг выросла в большого и добродушного пса. Фото: Личный архив героя публикации

Дворняга вдруг выросла в большого и добродушного пса.Фото: Личный архив героя публикации

АЛЛО!

Если вы хотите помочь собаке или забрать ее себе, звоните по номеру: 8 (908) 186-42-18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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