2020-01-15T16:45:37+03:00
Общество

«Отказывалась есть и звала маму!»: Приручившая львицу ростовчанка увезла ее в заповедник

За месяц девушка уже трижды ездила к домашней любимице за сотни километров и даже подумывает сменить профессию
Ольга ГОПАЛО
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Наталия обожает львицу.Наталия обожает львицу.Фото: Личный архив героя публикации
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История ростовчанки, приручившей львицу, потрясла всю страну. Зоопсихолог из Ростова-на-Дону оставила у себя маленького львенка, которого привезла ей на переобучение одна из жительниц Краснодарского края. Молодая девушка сначала завела милого котенка, а потом решила: не справляется. И чуть ли не с порога заявила: «Оставляю насовсем!».

Отдавать в зоопарк или цирк львицу не хотелось. Фото: Личный архив героя публикации

Отдавать в зоопарк или цирк львицу не хотелось.Фото: Личный архив героя публикации

«СПРАВЛЯТЬСЯ С ПОДРАСТАЮЩИМ ХИЩНИКОМ СЛОЖНО»

В итоге ростовчанка ответственно подошла к меню и режиму дня дикой кошки, изучала ее повадки и все, что можно было прочесть в Интернете. Ходила выгуливать на поводке в ближайший парк и выкладывала милые видео в Сеть. Но по роду своей профессии девушка понимала: без специальных навыков справиться с подрастающим хищником просто невозможно, но знаниями циркачи и те, кто занимается дрессировкой львов, делились крайне неохотно.

- Уже в декабре Киара весила 50 килограммов, - говорит Наталия. - А выгуливать ее самостоятельно мне было не под силу. Девочка стала показывать характер. Но отдавать ее в зоопарк или цирк мне не хотелось. Однако я нашла заповедник, который на время согласился принять мою девочку. Это за несколько сотен километров от Ростова-на-Дону в другой области. И мы с ней поехали туда.

Киара уже показывает свой характер: может в игре и когти выпустить, и прикусить. Фото: Личный архив героя публикации

Киара уже показывает свой характер: может в игре и когти выпустить, и прикусить.Фото: Личный архив героя публикации

«КИСЯ, ВСЕ ХОРОШО!»

Однако не успела хозяйка львицы вернуться в родной город, как из заповедника позвонили и рассказали: львица отказывается есть и никого не подпускает к себе. Услышав такое, Наталия рванула обратно.

- Я когда ее увидела, она сразу же замяукала, а я только ответила: «Кися, все хорошо!», - воспоминает девушка, у которой даже сейчас наворачиваются слезы от мыслей о любимице. В итоге ей приглянулся один из работников заповедника, я их познакомила и мы вместе ходили гуляет на поводке. Вот и теперь он о ней заботиться.

Вот только Наталия никак не может привыкнуть к мысли о том, что с Киарой они могут быть разлучены надолго.

Киара умеет приносить палку и гулять на поводке. Фото: Личный архив героя публикации

Киара умеет приносить палку и гулять на поводке.Фото: Личный архив героя публикации

«РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮ НЕ БУДУ»

- Я первые дни просто ревела, как будто ребенка потеряла, - говорит ростовчанка. - За месяц уже трижды ездила к ней в заповедник. Но, даже не смотря на все эмоции, для себя решила: пока не обучусь премудростям дрессировки, рисковать своей жизнью не буду. Уже даже нашла специалиста, который пообещал научить основным техникам - как работать с хищниками, как отбиться, как понять, что у них на уме по повадкам и взгляду. А дальше - посмотрим. Кстати, всерьез задумываюсь над тем, чтобы сменить профессию, и быть все время рядом с Киарой.

Но, а пока Наталии присылают фото и видеотчеты о том, как полугодовалая львица приспосабливается к новой жизни.

- Я точно знаю, что у нее все хорошо - в рационе только говядина, долгие прогулки и отдельная комнатка - не клетка, - продолжает хозяйка львицы. - Все для того, чтобы она так и оставалась ручной. По мере возможностей, отправляю деньги на ее содержание. И верю, что у нас все получится, и мы обязательно будем вместе.

Опасно машет лапой: ростовчанка приручила львицу.

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Трудно описать реакцию соседей, когда они видят рядом со своим домом настоящую львицу, прогуливающуюся с хозяйкой на поводке. Или вот хищница уже в машине, сидит на заднем сидении. Оказывается, большая кошка не приехала с очередными гастролями в местный цирк, она живет вместе со своей хозяйкой в одном из частных домов Ростова-на-Дону. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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