Выплаты детям от 3 до 7 лет и горячие обеды в школах: донские семьи получат федеральную поддержку

Президент России сегодня, 15 января, выступил с Посланием к Федеральному собранию. Одни из главных тезисов своей речи национальный лидер посвятил вопросам социальной защиты и поддержки института многодетной семьи. Владимир Путин акцентировал внимание собравшихся на том, что в обществе созрел запрос на перемены и граждане страны готовы активно участвовать в реализации этого запроса.

- Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Темпы изменений должны нарастать с каждым годом. С ощутимых для граждан результатов по достижению достойного уровня жизни, - выразил убеждение президент.

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ НОВОЕ ПОСОБИЕ

В качестве одной из новый форм соцподдержки глава государства предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.

- Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с действительно очень сложной ситуацией, - пояснил президент.

На первом этапе размер выплаты составит половину от прожиточного минимума - около 5,5 тысяч рублей. Однако, по уверению Владимира Путина, эта сумма при необходимости может быть скорректирована в сторону увеличения в следующем году.

- Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая эти деньги, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком в регионах полный ПМ - это 11 с лишним тысяч, - пообещал он.

Чтобы оформить помощь, семье нужно будет подать заявление и указать свой легальный официальный доход. Соответствующую процедуру планируется упростить.

- Нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан - чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно, через соответствующий государственный портал, - особенно отметил глава государства.

ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

Помимо этого, национальный лидер обратил внимание на принципиальную возможность обеспечения доступного качественного образования для всех детей.

- Каждый ребенок должен иметь возможность получить хорошее образование. Прошу правительство совместно с регионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест. Надо не только строить школы, но и грамотно использовать имеющуюся инфраструктуру, - пояснил глава государства.

Важной инициативой стало предложение Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ.

- Уже сказал о новой выплате для детей с трех до семи лет. Но и этого недостаточно. Да, когда ребенок идет в школу, мать может начать работать, доходы растут. Но появляются дополнительные расходы на школу. Семьи надо поддержать. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием детей с 1-го по 4-й классы, - заявил Путин.

Глава государства объяснил, что подобная мера соцподдержки оправдана в текущих условиях и позволит поставить разные слои общества в равные условия, что важно.

- Чтобы организовать бесплатное горячее питание, предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Но дело не только в деньгах. Нужно наладить и инфраструктуру. Даже во времена СССР этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году, - сказал глава государства в своем Послании.

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ — НАДБАВКА ЗА ТРУД!

Кроме того, Владимир Путин сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

- Введение доплат - это обязанность регионов, однако классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции, - разъяснил решение президент.

При этом национальный лидер заявил, что все ныне действующие региональные выплаты должны быть сохранены в полном объеме.

Как сообщили «Комсомольской правде» в министерстве труда и социального развития Ростовской области, сегодня на Дону активно решаются имеющиеся вопросы обеспечения дошкольного и школьного образования в региональных учреждениях.

- Президент России Владимир Путин озвучил такую важную тему, как устройство детей в возрасте до 3-х лет в детские сады. В донском регионе данному вопросу уделяется особое внимание. За 2018-2019 годы было создано 2 675 мест для малышей возрастом до 3-х лет. А в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2021 года в Ростовской области планируется создать еще более трех тысяч мест. Начиная с 2016 года, в области построено 5 новых школ, 4 школы реконструированы, а в 18 капитально отремонтированы. Также введено одно модульное здание школы. Это позволило создать в регионе дополнительно порядка 8 тысяч мест, - отметили в ведомстве.

Что касается планов на ближайший период, то в 2020 году планируется построить 3 новые школы, столько же предстоит реконструировать, что даст возможность создать 2,7 тыс мест. В 2021 году в планах строительство еще 9 новых школ (в общей сложности на 3,5 тыс мест), в 2022 году – 4 школы (на 2,8 тыс. мест).

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРЕДСТАВЯТ В ЗАКСОБРАНИИ ДОНА

По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, инициативы, выдвинутые президентом России, являются по-настоящему уникальными и беспрецендентными.

- Речь уже идет о построении целой системы заботы о будущем юных граждан нашей страны: об уровне доходов родителей, о стимулировании классных руководителей, вкладывающих свою душу в подопечных, о возможностях и доступности бесплатного высшего образования, и прежде всего - в регионах России. Мне было чрезвычайно приятно услышать, что Владимир Владимирович Путин объявил о необходимости единого обеспечения горячим бесплатным питанием школьников начальных классов. Если помните, в минувшем году Законодательное Собрание Ростовской области обращалось в Государственную Думу с федеральной инициативой о том, чтобы обеспечение питанием школьников было единым для всей страны и не зависело от возможностей отдельных регионов или муниципалитетов. Спасибо президенту за такой ответ на насущные вопросы регионов, - рассказал он нашему изданию.

Как добавил спикер донского парламента, послание главы государства является руководством при определении приоритетов федерального и регионального законотворчества. На ближайшем заседании ЗС РО, которое состоится 20 февраля, будет вынесен проект постановления о мерах по реализации предложенных мер.

Донской глава Василий Голубев также прокомментировал речь Владимира Путина.

- Через все послание президента красной нитью прошла одна мысль: давайте руководствоваться интересами людей, граждан России. Эта мысль лежит в основе всех инициатив главы государства: и в социальной сфере, и в политической. Большой блок послания президент посвятил мерам социальной поддержки граждан, особенно семей с детьми. Комплекс решений по повышению благосостояния граждан, в первую очередь семей с детьми, реализуется и в Ростовской области. Мы его значительно расширили с этого года. Это региональный маткапитал. В 2019 году его сумма составляла в Ростовской области 117 тысяч 754 рубля, с 1 января этого года мы увеличиваем выплату до 121 тысячи 287 рублей. С нынешнего года мы возобновили обеспечение микроавтобусами многодетных семей, будем предоставлять их семьям с 8 и более детьми. Вместо земельных участков семьи могут получить деньги на жилье. Многодетные и семьи с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога, - напомнил губернатор.

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