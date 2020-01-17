«Пиво, дискотека, «Ростов» и 10 миллионов евро»: Валерий Карпин рассказал о своей жизни

Валерий Карпин стал героем нового выпуска «КраСавы» - шоу, выходящего на YouTube-канале блогера Евгения Савина. Встреча главного тренера «Ростова» и ведущего произошла в эстонской Нарве. Непринужденно общаясь, собеседники совершили прогулку по родному городу наставника «желто-синих», посмотрели на футбольную площадку, где он гонял мяч в детстве, а также поиграли в хоккей.

«ПИВО РАЗРЕШАЮ, НО НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Отвечая на вопрос Савина, кто самый главный раздолбай, с которым довелось поиграть в одной команде, специалист ответил, что это был испанский полузащитник Хави Де Педро.

- Курил. В перерыве мог покурить. Еще и в сборной играл. Пили, курили, играли, - охарактеризовал Карпин нездоровые привычки бывшего одноклубника.

- Что Карпин разрешает своим игрокам? - незамедлительно поинтересовался Савин.

- На первые сборы поедут жены. Пиво разрешаю. Но не каждый день. Игроки сейчас сами себе назначают штрафы. За килограмм лишнего веса — тысячу рублей.

vgkarpin "Пиво разрешаю. Но не каждый день".

- Какая сейчас финансовая ситуация в «Ростове»? - не отставал блогер.

- Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается, это нормально.

- Есть шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

- Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы на это минимальные.

- Слышал, что вы ставили ультиматум губернатору о том, что уйдете, если за два дня не решится вопрос с финансированием «Ростова».

- Ультиматумов никто никому не ставил. Кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Встреча была после начала закрытия долгов, - пояснил Валерий Карпин.

«ВИЖУ СЕБЯ В «РОСТОВЕ», ПОКА НЕ ВЫГОНЯТ»

- До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Могли возглавить?

- Не я же принимаю решения. Что касается меня, то точно нет, потому что я хотел остаться в «Ростове». Из России предложений не было. Если бы остался без работы, то приехал бы в Нарву, занимался футболом, хоккеем и детьми.

- Где себя видите дальше - это сборная, «Спартак», Европа?

- Вижу в «Ростове» себя надолго, если не выгонят.

- После года в тюрьме реально ли вернуться в футбол?

- Миллион процентов. Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год.

vgkarpin Я, честно говоря, думал, что может быть в хоккей @sava9 хоть что-то может, но оказалось, что хоккей, что футбол - не его виды спорта Большое спасибо @narva.psk и @narvaunited за радушный приём

- Кем бы стал Валерий Карпин, если бы не заиграл в футболе?

- Хоккеистом. Лет 30 назад выходил на лед с клюшкой. Играл на позиции нападающего. Что-то забивал, но не катался уже лет 20, - признался тренер.

«В РОССИИ МОЖНО ПРОИГРАТЬ 0:4 И ПОЕХАТЬ НА ДИСКОТЕКУ»

- Кто лучший тренер в России сейчас?

- Думаю, что Сергей Семак.

- Эмери – тренеришка? Или красава?

- Он очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя здесь по-другому. Тут нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и потом поехать на дискотеку. В Европе же это невозможно. Там 10 метров после такого спокойно не пройдешь.

- Ван Гал звал вас в «Барселону». Правда?

- Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом, но потом позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на таком трансфере не заработает.

- Есть ли у вас 10 миллионов евро на счету?

dasha.karpina "Если жена не истратит, то через пять лет, может, будет 10 миллионов евро на счету".

- На этот момент нет.

- Зарплата в «Ростове» - миллион евро в год?

- Поменьше, конечно. Откуда такие деньги в «Ростове»?

- Через пять лет, когда кончится контракт с «Ростовом», будет 10 миллионов на счету

- Если жена не истратит все, может быть, да, - резюмировал Валерий Карпин.

Интервью Евгения Савина с Валерием Карпиным..

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