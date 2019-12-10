Валерий Карпин: «Если я начну говорить, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Наставник «желто-синих» Валерий Карпин 9 декабря побывал в вечернем эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер», где откровенно ответил на острые вопросы журналистов, касающиеся не только руководимой им донской команды, но и в целом состояния российского футбола.

«Комсомольская правда» публикует интересные высказывания специалиста.

«МНЕ ПО БАРАБАНУ, НА КАКОМ МЕСТЕ СЕЙЧАС «РОСТОВ»

Оценивая положение «Ростова», занимающего за 11 туров до конца чемпионата 3 место турнирной таблицы РПЛ, тренер подтвердил им же высказанное мнение, что ему не нужно смотреть на цифры, чтобы мотивировать игроков.

- Мы обыграли ЦСКА и «Локомотив», поэтому и вышли на третью строчку. А могли быть на пятой. Вы, журналисты, как дилетанты обычно обращаете внимание на таблицу, а мне до одного места, на какой мы сейчас позиции. Если сказать пожестче, то мне по барабану. Сыграли мы вничью с «Уралом» все хорошо. Кто-то вообще говорил про «Ростов» в чемпионской гонке, на что я сказал, что и близко даже нашу команду не надо рассматривать в числе претендентов на первое место. Начали говорить: «Карпин лукавит, хочет снять напряжение с игроков». Я реально не рассматривал и не рассматриваю «Ростов» в чемпионской гонке. Как и в лигочемпионской гонке. Пока, во всяком случае. Хотим ли мы этого результата? Да. Мы находимся в зоне Лиги чемпионов вопреки всему, я бы сказал.

«ДЛЯ «СПАРТАКА» СПЕЦИАЛЬНОГО ПЛАНА У НАС НЕ БЫЛО»

Наставник «Ростова» признался, что его команда специально не готовится к конкретным соперникам. Главное — это играть в свой футбол и заставлять противника совершать необязательные ошибки, на которых его можно ловить.

- Никакого плана специально для «Спартака» не было. Мы просто играли в свою игру. Нам ни для какого соперника не нужно придумывать особую тактику. Мы играем так, как мы готовимся. Единственное отличие может произойти в структуре прессинга — у соперника либо три центральных защитника, либо два. «Спартак» — это «Спартак». Там собраны игроки высокого качества, индивидуально сильные, футбольные. Они могут доставить проблемы. Не хочу разбирать «Спартак», мне это не нужно. То, что они так и не смогли доставить нам тех проблем, которые могли, — ну слава богу. Мы заставили их ошибаться. Почему? Потому что мы, рискуя, прессинговали. Но риск - благородное дело.

«У ШОМУРОДОВА ПОД НОВЫЙ ГОД БУДЕТ СВАДЬБА, ЗАЙНУТДИНОВ - БЕЗ НЕВЕСТЫ»

Валерий Георгиевич также высказался о состоянии лидеров клуба. Специалист отметил, что Эльдор Шомуродов не всегда стабилен, но это нормальная ситуация для футболиста. К тому же совсем скоро форвард «Ростова» планирует сыграть свадьбу — и это тоже может отвлекать его от игры.

- У меня есть претензии по отношению к игре, по отношению к моментам. Их у него не стало меньше. Это обычная ситуация. Я играл сам в футбол — и не забивал по семь месяцев, например. А потом забил, а потом еще в трех играх подряд забивал. Есть такие вещи, как везение. Он делает все то же самое, но не забивает. Есть также вещи, которые влияют на игрока за пределами футбольного поля. Например, Алекс Крал тот же самый поругался с женой, хотя не знаю, женат он или нет, перед игрой или у него за два часа до матча сын или дочка родилась. И на поле он думал о ребенке, а не об игре. Потому что в футбол в конце концов играют люди. У Шомуродова 28 декабря свадьба, ровно два месяца назад он познакомился со своей невестой. Влияет это на его игру? Не знаю. Как говорили в советское время: «Женился — на год пропал».

При этом прогрессом Зайнутдинова специалист определенно доволен.

- Невесты у него пока нет. Не надо сейчас его оценивать. Вы что-то увидели и обратили на него внимание. То, что он до этого сыграл с «Уралом» и не забил, имея три хороших момента, — вы на это не обратили внимание. Да, со «Спартаком» Зайнутдинов сыграл хорошо, но и с «Уралом» действовал здорово. Он находится у нас в команде с конца января и в первый раз за этот отрезок потренировался с командой в течение двух месяцев подряд: мешали травмы.

«ЕСЛИ БЫ ИВЕЛИН ПОПОВ ЗАБИВАЛ ТАКИЕ ПЕНАЛЬТИ, ТО ИГРАЛ БЫ В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Карпин рассказал, что не считает удар, с помощью которого Ивелин Попов неудачно пробил пенальти в ворота «Спартака», нарушением дисциплины.

- В матче с «Динамо» Ионов» проиграл «Динамо» — все, у «Ростова» черная полоса. То, что Ивелин пробил вот так, — это его решение. Ну, не забил — что мне с ним сделать? Если бы он попадал — играл бы в «Барселоне», «Реале» или «Манчестер Сити».

«МЯГКО, ГОВОРЯ У НАС НЕ ВСЕ ХОРОШО»

Также рулевой «Ростова» прокомментировал выпад Евгения Гинера в адрес арбитра Егорова. Карпин заявил, что если бы он начал говорить о судьях все свои мысли, то это привело бы к его пожизненной дисквалификации.

- Евгений Леннорович Гинер готов ответить за свои слова. Я не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть. Про судейство я себе дал слово не говорить. Если я начну — меня отстранят от футбола на всю жизнь. Потому что я бы высказывался жестче и эмоциональнее, чем Гинер. В каждом туре половина клубов Премьер-лиги недовольна судейством. Никогда такого не было. Тренеры уже срываются. Понятно, что я эмоциональный человек. Но теперь это происходит с Федотовым, Божовичем, Гончаренко. Мягко говоря, не все хорошо.

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