Валерий Карпин: «У «Ростова» как не было целей, так и нет»

4 Нояб. 22:02 2019-11-04T22:05:56+03:00

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Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал итоги завершившегося первого круга Премьер-лиги, по результатам которого «желто-синие» занимают промежуточное второе место в турнирной таблице. Специалист отметил, что рывок «Ростова» стал для него большой неожиданностью, ведь перед командой никто не ставил амбициозных задач.

- Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идёт на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном, - сказал наставник в интервью «Чемпионату».

При этом Карпин поделился, что изначально главной задачей на сезон для клуба была перестройка игровой модели из преимущественно оборонительной в остроатакующую.

- Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата, - откровенно признался рулевой «желто-синих».

Напомним, что 3 ноября «Ростов» в драматичном матче в Краснодаре упустил на последних минутах игры победу над «быками» (счет - 2:2), чем изрядно расстроил Валерия Карпина.

Сейчас ростовчане отстают от лидирующего «Зенита» на три очка. В следующем туре российской Премьер-лиги им предстоит встретиться с «Тамбовом» на своем поле. Этот матч состоится 9 ноября на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи намечено на 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU