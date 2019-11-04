2019-11-04T12:04:54+03:00
Спорт

Валерий Карпин признался, что его до слез расстроила ничья с соперниками из Краснодара

Счет матча составил 2:2
Иван ТИМОФЕЕВ
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Валерия Карпина огорчил итог матча с кубанцами. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Валерия Карпина огорчил итог матча с кубанцами. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Накануне, третьего ноября, ФК «Ростов» сразился с ФК «Краснодаром». Игра проходила на домашнем поле соперников. Итогами встречи оказался счет 2:2.

После матча главный тренер «желто-синих», по традиции, провел пресс-конференцию. Карпин признался, что ему до слез обидно из-за такого итога игры.

— Выигрывали 2:0 и пропустили 2 мяча в добавленное время, обидно до слез. В моменте с первым голом игроки друг друга не поняли. К сожалению, в конце игры мы сели в защиту. Расслабленности не было, это футбол. Команда показала хорошую игру, - признался Карпин.

Также Карпин сказал, что в три защитника играли из-за того, что была вынужденная замена.

- Глебов уже не мог продолжать игру. Норманна нет. Попова заменили раньше, поэтому опорных полузащитников нет, вот так. А второе место по итогам первого круга было для меня неожиданностью. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном. В начале сезона мы хотели перестроиться и начать играть в атакующий футбол. Неожиданно, что так быстро добились результата, - подытожил Валерий Карпин.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что тренер «желто-синих» в экстравагантной форме рассказал о второй беременности супруги. 27 октября Валерий Карпин в своем микроблоге в Instagram поделился радостной новостью.

Снимок, на котором Карипн трогательно обнимает супругу Дарью, тренер сопроводил шутливой подписью: «Вдул так вдул».

Подписчики поздравляют семью Карипных с радостным событием.

Для Карпина брак с Дарьей - третий. Их старший ребенок родился в 2018 году.

Также у тренера ФК «Ростов» есть две дочери от первого брака. Им 22 года и 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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