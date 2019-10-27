«Вдул так вдул»: Валерий Карпин объявил о беременности супруги

Сегодня, 27 октября, Валерий Карпин в своем микроблоге в Instagram поделился радостной новостью. 50-летний тренер и его жена ждут второго ребенка.

Снимок, на котором Карипн трогательно обнимает супругу Дарью, тренер сопроводил шутливой подписью: «Вдул так вдул».

Пост собрал уже почти 500 комментариев. Подписчики поздравляют семью Карипных с радостным событием.

Для Карпина брак с Дарьей - третий. Их старший ребенок родился в 2018 году.

Также у тренера ФК «Ростов» есть две дочери от первого брака. Им 22 года и 17 лет.

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Поздраа-а-вляем! В жизни наставника ФК «Ростов» произошло радостное событие. Валерий Карпин в третий раз стал отцом. Супруга тренера - эстонская певица Дарья Гордеева - родила ему красавицу-дочь.

- Спасибо, родная, за еще одну красавицу дочку Люблю тебя, - написал в Instagram Валерий Карпин, добавив кучу смайликов и сердечек (стилистика и орфография сохранены).