2018-09-04T18:00:46+03:00
Общество

«Еще одна красавица-дочка»: Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал в третий раз отцом

Наставник желто-синих показал лицо малышки, опубликовав снимки в Instagram
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Валерий Карпин с супругой. Фото: соцсетиВалерий Карпин с супругой. Фото: соцсети
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Поздраа-а-вляем! В жизни наставника ФК «Ростов» произошло радостное событие. Валерий Карпин в третий раз стал отцом. Супруга тренера - эстонская певица Дарья Гордеева - родила ему красавицу-дочь.

- Спасибо, родная, за еще одну красавицу дочку Люблю тебя, - написал в Instagram Валерий Карпин, добавив кучу смайликов и сердечек (стилистика и орфография сохранены).

За час с хвостиком пост наставника желто-синих собрал больше десяти тысяч лайков, а пожелания были одни: «Девочкам Вашим - цветы», «Здоровья», «Поздравляем Валерий Георгиевич!», «С прибавлением, тренер!», «Ждем со всей семьей на Ростов-Арена».

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Спасибо, родная, за ещё одну красавицу дочку Люблю тебя
10446 отметок «Нравится»556 комментариевInstagram
Пока неизвестно, как счастливые родители назвали малышку. Фото: соцсети

Пока неизвестно, как счастливые родители назвали малышку. Фото: соцсети

Видимо, чтобы лишние вопросы не задавали, тренер включил геолокацию, указав эстонский город Ида-Вирумаа, где малышка, судя по всему, появилась на свет, ну и собственно добавил несколько снимков новорожденной. Мужики, держитесь! Юная брюнетка очень похожа на маму-красавицу.

Напомним, о скором пополнении в семье Валерия Карпина и Дарьи Гордеевой, которые поженились в прошлом году, стало известно в мае. У главного тренера "Ростова" это третий ребенок, у Дарьи - второй. Примечательно, что все дети - девочки.

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Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал НЕмолодой папа
17634 отметок «Нравится»478 комментариевInstagram

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пост наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина в Instagram вызвал ироничную улыбку у фолловеров. Он выложил очень милую фотографию с молодой красавицей-супругой, которая находится в интересном положении. Судя по всему, карточка из серии "семейный снимок на долгую память" была сделана на свадьбе дочери тренера. Всю это идиллию Валерий Карпин прокомментировал следующим образом: «Вот уж «вдул так вдул (куча веселых смайликов) уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно» (подробности)

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