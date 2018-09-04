«Еще одна красавица-дочка»: Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал в третий раз отцом

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-04T18:00:46+03:00

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Поздраа-а-вляем! В жизни наставника ФК «Ростов» произошло радостное событие. Валерий Карпин в третий раз стал отцом. Супруга тренера - эстонская певица Дарья Гордеева - родила ему красавицу-дочь.

- Спасибо, родная, за еще одну красавицу дочку Люблю тебя, - написал в Instagram Валерий Карпин, добавив кучу смайликов и сердечек (стилистика и орфография сохранены).

За час с хвостиком пост наставника желто-синих собрал больше десяти тысяч лайков, а пожелания были одни: «Девочкам Вашим - цветы», «Здоровья», «Поздравляем Валерий Георгиевич!», «С прибавлением, тренер!», «Ждем со всей семьей на Ростов-Арена».

vgkarpin Спасибо, родная, за ещё одну красавицу дочку Люблю тебя

Пока неизвестно, как счастливые родители назвали малышку. Фото: соцсети

Видимо, чтобы лишние вопросы не задавали, тренер включил геолокацию, указав эстонский город Ида-Вирумаа, где малышка, судя по всему, появилась на свет, ну и собственно добавил несколько снимков новорожденной. Мужики, держитесь! Юная брюнетка очень похожа на маму-красавицу.

Напомним, о скором пополнении в семье Валерия Карпина и Дарьи Гордеевой, которые поженились в прошлом году, стало известно в мае. У главного тренера "Ростова" это третий ребенок, у Дарьи - второй. Примечательно, что все дети - девочки.

vgkarpin Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал НЕмолодой папа

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