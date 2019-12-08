2019-12-08T22:23:41+03:00
Спорт

Валерий Карпин: «Что-то не так у нас в российском футболе»

Тренер «Ростова» высказался об уходе болельщиков со стадиона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Валерий Карпин откровенно высказался о своем отношении к акции фанатов. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин откровенно высказался о своем отношении к акции фанатов. Фото: ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча «Ростова» и «Спартака», завершившегося разгромной победой «желто-синих», Валерий Карпин сформулировал свое отношение к протестной акции болельщиков обоих клубов, демонстративно покинувших трибуны «Открытия Арены» после первого получаса игры.

Как отметил специалист, подобный флешмоб произошел не только во время отчетного матча, а был несколько раз до этого воспроизведен фанатами других команд РПЛ. По мнению Карпина, именно массовость акции является тревожным звоночком для спорта в России.

- Раз это происходит на многих стадионах, значит, что-то не так у нас в российском футболе. То есть, поймите, это делает не одна команда, не два человека и не десять, а тысячи болельщиков по всей стране, - обозначил свое отношение наставник «Ростова».

Напомним, что группа болельщиков «Ростова» в количестве примерно 500 человек дружно покинула трибуны стадиона «Открытие Арена». Точно так же поступили и активные фанаты московского клуба.

Фанаты присоединились к масштабной акции, в которой уже приняло участие множество болельщиков других команд российской Премьер-лиги. Цель флешмоба заключается в привлечении внимания общественности к действиям полиции Санкт-Петербурга, сотрудники которой задержали десятки поклонников московского клуба.

Акцию, в частности, поддержали фанаты «Зенита», ЦСКА и «Динамо» и других команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фанаты «Ростова» покинули трибуны стадиона в первом тайме матча со «Спартаком»
Батайчанин феерично разбил внедорожник о кофейню и ушел с горя в запой
Пенсионерка скончалась на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону
Губернатор Голубев одобрил введение земельных сертификатов для многодетных семей
Ростовчанин украл у своего друга новенький «Мерседес» и устроил пьяный тест-драйв
Гандболистка «Ростов-Дона» Влада Бобровникова стала лучшей в игре сборных России и Румынии
Водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста из-за тумана в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2019: где и когда
Сильный туман помешал двум самолетам приземлиться в ростовском «Платове»
Пожарные спасли людей из огня в Ростове и Таганроге
Краш-тест по-ростовски: BMW на летней резине разбил кучу «Лексусов» в фирменном автосалоне
Обокрал и уволился: в Ростове сотрудник банка нанес ущерб клиентке на 116 тысяч рублей
«Ростов» покупает защитника «Тамбова» за 500 тысяч евро