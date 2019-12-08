Валерий Карпин: «Что-то не так у нас в российском футболе»

СЕГОДНЯ 22:18 2019-12-08T22:23:41+03:00

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Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча «Ростова» и «Спартака», завершившегося разгромной победой «желто-синих», Валерий Карпин сформулировал свое отношение к протестной акции болельщиков обоих клубов, демонстративно покинувших трибуны «Открытия Арены» после первого получаса игры.

Как отметил специалист, подобный флешмоб произошел не только во время отчетного матча, а был несколько раз до этого воспроизведен фанатами других команд РПЛ. По мнению Карпина, именно массовость акции является тревожным звоночком для спорта в России.

- Раз это происходит на многих стадионах, значит, что-то не так у нас в российском футболе. То есть, поймите, это делает не одна команда, не два человека и не десять, а тысячи болельщиков по всей стране, - обозначил свое отношение наставник «Ростова».

Напомним, что группа болельщиков «Ростова» в количестве примерно 500 человек дружно покинула трибуны стадиона «Открытие Арена». Точно так же поступили и активные фанаты московского клуба.

Фанаты присоединились к масштабной акции, в которой уже приняло участие множество болельщиков других команд российской Премьер-лиги. Цель флешмоба заключается в привлечении внимания общественности к действиям полиции Санкт-Петербурга, сотрудники которой задержали десятки поклонников московского клуба.

Акцию, в частности, поддержали фанаты «Зенита», ЦСКА и «Динамо» и других команд.

ИСТОЧНИК KP.RU