2020-01-21T11:59:17+03:00
Спорт

Гандбольная красотка Екатерина Ильина: «Ростов для меня — второй родной город»

Девушка откровенно призналась, какие чувства испытывает к южной столице
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Екатерина Ильина считается одной из самых красивых российский спортсменок. Фото: ГК "Ростов Дон", Сергей Маркин, instagram.com/katyailina33Екатерина Ильина считается одной из самых красивых российский спортсменок. Фото: ГК "Ростов Дон", Сергей Маркин, instagram.com/katyailina33
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Встреча «Ростов-Дона» и ЦСКА - двух грандов российского женского гандбола - состоявшаяся в минувшую субботу в донской столице, была интересна не только чисто турнирной составляющей, но возвращением на площадку ростовского Дворца спорта одной из самых красивых отечественных спортсменок, Олимпийской чемпионки 2016 года Екатерины Ильиной.

Напомним, что c 2014 по 2018 годы спортсменка выступала за «Ростов-Дон», с которым трижды выигрывала национальный чемпионат, а также стала вместе с «желто-черными» обладательницей международного трофея - Кубка ЕГФ.

В 2019 году спортсменка подписала контракт с ЦСКА. Фото: ПГК ЦСКА, ГК "Ростов Дон"

В 2019 году спортсменка подписала контракт с ЦСКА. Фото: ПГК ЦСКА, ГК "Ростов Дон"

Из-за серьезной травмы спины Ильина приостановила свою карьеру в июне 2018 года. Злые языки поговаривали, что вернуться в большой спорт Катя уже не сможет, однако талантливая разыгрывающая опровергла досужие домыслы скептиков и прошлой осенью подписала новый контракт со столичным ЦСКА.

Стоит оговориться, что за время, проведенное в составе ростовской команды, яркая тольяттинка крепко полюбилась болельщикам «Ростов-Дона», которые оценили выдающиеся игровые качества молодой гандболистки, чрезвычайно успешно выступавшей на позиции разыгрывающей. Эффектную внешность длинноногой брюнетки с осиной талией тоже никто не списывал со счетов.

Тем волнительнее Екатерине было оказаться вновь среди местной публики. Своими впечатлениями от возвращения в южную столицу девушка поделилась с сайтом «Быстрый центр». Катя призналась, что одной из главных эмоций, захвативших ее после приезда в Ростов, стала внезапно возникшая ностальгия.

Ростовские болельщики до сих пор любят и помнят Екатерину Ильину. Фото: ГК "Ростов"

Ростовские болельщики до сих пор любят и помнят Екатерину Ильину. Фото: ГК "Ростов"

- Конечно, сильно переживала — столько всего было за четыре года: побед, поражений, непередаваемых эмоций. Ростов для меня — второй родной город. Последние дни перед игрой ЦСКА провел в очень напряженном графике. Перед ростовским матчем играли в Ставрополе. Было не до воспоминаний. А вот как только когда команда оказалась на Дону, нахлынула ностальгия. Сильнее всего хотелось снова оказаться в стареньком Дворце спорта, - рассказала она порталу.

При этом девушка отметила, что помимо самого матча с «донскими красавицами», ее очень тронули ростовские болельщики, которые не забыли свою любимицу и всячески поддерживали во время прошедшего поединка.

— Болельщики. Они удивительные. Приятно возвращаться туда, где тебя любят, помнят и поддерживают. Слышала, как люди кричали с трибун слова, обращенные ко мне персонально. Были и маленькие, но очень трогательные подарки. Вы не представляете, как я им всем благодарна, - не скрывала прилива чувств Ильина.

С новым клубом гандболистка планирует достичь новых профессиональных высот. Фото: ПГК ЦСКА

С новым клубом гандболистка планирует достичь новых профессиональных высот. Фото: ПГК ЦСКА

Что касается непосредственно самого матча с «Ростов-Доном», то Екатерина отметила, что ее нынешний клуб ЦСКА наглядно показал чемпиону страны, что способен с ним успешно конкурировать, а вся главная борьба будет впереди.

- Горжусь командой. Мы новички чемпионата. Несмотря на это, набираем обороты и в Ростове сыграли более чем достойно, - заявила гандболистка.

Напомним, что подопечные Амброса Мартина обыграли ЦСКА, победив их с разницей в четыре мяча (32:28). Игра собрала зрительский аншлаг в Ростове.

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В донской столице подопечные Амброса Мартина забили ЦСКА 32 мяча, победив их с разницей в четыре мяча.В первом тайме игра шла на равных. Сначала москвичи лидировали, но к перерыву ростовчанки сравняли счет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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