«Хвостатая парочка не разлей вода»: грозная тигрица и дворовый кот закрутили любовь в зоопарке Ростова

В зоопарке Ростова-на-Дону случилось ЧП: любвеобильная тигрица воспылала чувствами к обычному полосатому коту, что вызвало большой интерес у посетителей.

Как сообщили в пресс-службе зоологического сада, тигрица поселилась в донском зоопарке всего меньше года назад. Сейчас она активно осваивает свой собственный просторный вольер, но живет там одна — друзей и компаньонов у нее не было.

Не было до недавних пор, пока в жизни одинокого животного не появился кот Васька.

Котофей Василий не растерялся и сразу же ответил тигрице взаимностью. Фото: zoopark-rostov.ru

Трогательное знакомство состоялось, когда Услада (так зовут большую хищницу) обходила дозором свою территорию и вдруг увидела незнакомого ей гостя за стеклом вольера. Заинтересованная «дама» тут же подошла поближе и попыталась обнюхать самозванца. Котофей Василий не растерялся и сразу же ответил тигрице взаимностью.

С тех пор животные стали, что называется, не разлей вода.

Тигрица подружилась с кошкой.

Умилительные кадры общения хвостатой парочки были опубликованы в сети администрацией зоопарка. На них видно, как Услада пытается проявить о Ваське нежную заботу, вылизав его, а амбициозный кот в ответ трется мордочкой о стекло.

- Судя по всему, полосатом Ваське общение с Усладой пришлось по душе, и теперь он навещает свою подругу с завидной регулярностью, - рассказали сотрудники зоопарка.

Теперь животные проводят много времени вместе на радость публике. Фото: zoopark-rostov.ru

Также представители учреждения попросили посетителей выкладывать в интернет фото и видео записи милого общения полосатой парочки, которая им так полюбилась.

Нежная дружба тигрицы и котика.

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