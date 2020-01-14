2020-01-14T21:37:23+03:00
Общество

Тигрица Услада из ростовского зоопарка подружилась с местной кошкой

Умилительные кадры дружбы животных опубликовали в соцсети
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовская тигрица Услада подружилась с бродячей кошкой. Фото: аккаунт Инстаграм Ростовского-на-Дону зоопаркаРостовская тигрица Услада подружилась с бродячей кошкой. Фото: аккаунт Инстаграм Ростовского-на-Дону зоопарка
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В ростовском зоопарке тигрица Услада подружилась с местной дворовой кошкой.

Об этом сообщили в пресс-службе зоологического сада. Сотрудники напомнили, что Услада поселилась в донском зоопарке меньше года назад. В настоящее время тигрица активно осваивает свой собственный просторный вольер.

Как-то раз, когда зверь обходил дозором свою территорию, и произошло знакомство с серой полосатой кошкой, которая наблюдала за тигрицей с другой стороны стекла. Животные, несмотря на большую разницу в размерах, почувствовали родственную душу и стали с интересом изучать своего нового приятеля.

Умилительные кадры были опубликованы в сети администрацией зоопарка.

- Какие классные кадры! Может, когда-то кошка и Услада без стекла встретятся и подружатся», - прокомментировал один из ростовчан.

Но большинство ростовчан не сошлись с ним во мнении и заверили, что без стекла дружбы бы точно не получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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