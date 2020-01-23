Василий Голубев: инициативное бюджетирование имеет будущее

Сегодня, 23 января, Василий Голубев дает ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствуют около 100 человек.

Один из вопросов, который прозвучал от представителя районной газеты, был вопрос об инициативном бюджетировании.

Голубев признался, что проект очень интересный.

-Он не совсем по моей инициативе получился. Я увидел инициативу от людей. И первая идея родилась в Цимлянском районе. Мне сказали, что почти готов детский сад, я приехал и увидел, что работа стоит. Но дело даже не в этом. Люди на встрече назвали несколько тем, которые они хотели бы реализовать на территории своего населенного пункта. И ряд других идей. Так все началось.

Чем интересен проект? Уже поступило 400 заявок, мы запланировали по два миллиона на каждый проект, а среди проектов, которые представлены, есть сумму уже другие. Это участие бизнеса и людей.

Такие инициативы позволяют привлекать средства не только из областного бюджета. Мне кажется, без этого мы уже не обойдемся.

Есть примера, когда мне представители бизнеса говорили: « Я вложила 1,5 миллиона рублей и хочу вложить еще 1,5 миллиона, так как я получила 15 миллионов». География проекта расширяется, и без него уже не обойтись.

Инициативное бюджетирование - форма непосредственного участия жителей муниципальных образований в Ростовской области в решении вопросов местного значения посредством внесения проектов инициативного бюджетирования и участия в их реализации.