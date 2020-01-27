2020-01-27T18:21:01+03:00
Общество

«Спокойно вышел из Платова и уехал»: отца, бросившего детей в Шереметьево, ищут в Ростове-на-Дону

Полиция выясняет, где именно находится горе-отец
Юрий ПОЗДНЯК
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Виктор развелся с женой Ольгой несколько лет назад. Фото: соцсетиВиктор развелся с женой Ольгой несколько лет назад. Фото: соцсети
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В Шереметьево накануне, 26 января, в терминале D обнаружили двух мальчиков. По словам очевидцев, дети были явно напуганы и все время кого-то искали глазами. Ни отца, ни матери рядом не было. Пассажиры вначале подумали, что родители малышей оформляют багаж, но и через полчаса дети по-прежнему стояли одни.

Тогда сотрудники аэропорта подошли к мальчишкам, чтобы выяснить, что случилось. От услышанного взрослые на мгновение потеряли дар речи.

Мальчики, – братья 2011 и 2014 годов рождения ,- сообщили, что папа ушел… насовсем.

- Ребята прибыли рейсом в 12.56 авиакомпании "Россия" в Москву из Хабаровска в сопровождении отца. Он провел их в терминал D и ушел к выходу. - В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

А также записка с текстом: "Кормить нечем, потом заберу из детского дома".

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в правоохранительных органах региона, из Москвы 41-летний отец Виктор Гаврилов отправился в Ростов.

В донской столице мужчина спокойно вышел из Платова, сел в автобус и поехал в город.

- Его не стали задерживать в аэропорту, так как ориентировок из столицы еще не было, и полиция Ростова не знала, что случилось в Шереметьево, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Пока оперативники не знают, что именно жителю Комсомольска-на-Амуре понадобилось в донской столице.

Мобильный телефон мужчины выключен. Известно, что в Ростове он вышел на остановке около железнодорожного вокзала, но на поезд Виктор так и не сел.

С женой Ольгой горе-отец развелся несколько лет назад. Дети, по решению суда, остались жить с ним.

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История о брошенных мальчиках в Шереметьево вчера, 26 января, вызывала только один вопрос: "Как можно было бросить собственных детей?" Напомним, сотрудники аэропорта увидели около 13.00 в терминале D блуждающих детей 5 и 8 лет, спросили о родителях и старшенький мальчик сказал: "Папа ушел, сказал ждать взрослых, что нас заберут". Детей провели в комнату полиции, где они рассказали, что они прилетели из Хабаровска, там родители бросали их уже не раз, но потом забирали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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