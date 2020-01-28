Стастус «СКВО»: защита законных владельцев передового хозяйства

В четверг, 23 января, в нашумевшем процессе за право наследования имущества одного из крупнейших агропредприятий Ростовской области СЗАО «СКВО» наметился перелом. Законные наследники наконец-то получили возможность воспользоваться своим правом изучить документы об усыновлении Дениса Касьяненко - человека, который в судебном порядке утверждает, что у него якобы забрали причитающуюся ему долю в наследстве, и требует свой куш. Однако новые данные, как представляется, могут изменить статус-кво в этом резонансном деле, о котором мы писали ранее.

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ЗАТЯНУВШЕМСЯ ПРОЦЕССЕ

Что же произошло настолько важного 23 января?

Долгое время Денис Касьяненко утверждал, что является родным сыном Владимира Михайловича, однако впоследствии выяснилось, что это не соответствует истине. Ребенка усыновили в начале 80-х, при этом есть существенное подозрение на то, что документы об усыновлении подписала только мать мнимого «наследника» Лидия, а глава СЗАО «СКВО» в этом процессе участия не принимал. То есть он не возражал против усыновления мальчика своей супругой и даже дал ей на это свое согласие, но при этом сам усыновителем не был. Но для того, чтобы иметь право наследования имущества, этого никак недостаточно.

Стороне защиты, представляющей интересы Анны и Елены Касьяненко, удалось получить в суде запрос на предоставление копий оригинальных документов из ЗАГСа, где четко указано, кто, как и когда усыновлял Дениса Касьяненко.

Теперь станет ясно, имеются ли у оппонентов законных наследников реальные аргументы в пользу прав на имущество процветающей компании. Либо все было только лишь фейком?

КРУГ НАСЛЕДНИКОВ МОЖЕТ СТАТЬ МЕНЬШЕ НА СЛУЧАЙНОГО ПРЕТЕНДЕНТА

Ситуацию прокомментировала адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы Анны Касьяненко в суде. По словам юриста, процессуальные оппоненты, отстаивающие притязания Дениса, не понимают всей сути иска.

- Какую цель вы хотите достичь вместе со своей подзащитной?

- Мы не оспариваем факт усыновления Дениса Владимировича своей матерью, но говорим о том, что он может не являться наследником Владимира Михайловича, несмотря на то, что в его свидетельстве о рождении указан в качестве отца Владимир Михайлович Касьяненко и он подал заявление о вступлении в права наследника нотариусу. Соответственно, если Денис Владимирович не является наследником, никакой доли ни в чем и никак ему не положено по закону. Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы проверить обстоятельство его усыновления. Суд нас поддержал, удовлетворив ходатайство о запросе документов из органов ЗАГС, которые по какой-то неведомой причине ведомство ранее нам предоставляло в неполном и усеченном виде. Теперь же суд уже конкретно истребовал светокопию выписки из оригинальной книги записи актов, которая была сделана в связи с изменением родителей у Дениса Касьяненко.

- Почему это имеет решающее значение для хода судебного разбирательства? - Это очень просто. Как только мы получим копии документов, то станет известно, что явилось причиной внесения записи об отце. Там должно быть написано, что таковая запись появилась либо в связи с решением исполнительного комитета, либо по прямому указанию матери. Еще один вариант - на основании свидетельства о заключении брака, что тоже является указанием матери. Соответственно, будет абсолютно точно понятно, является ли Денис Владимирович наследником по отношению к Владимиру Михайловичу или нет.

Более того, если документы докажут законность притязаний Дениса Касьяненко на долю в наследстве, то с нашей стороны вопросов не будет. Думаю, что в таком случае мы откажемся от иска, а круг наследников будет сформирован на основании судебных решений с указанием конкретных долей. Однако, если именно наша версия получит законное подтверждение, в чем лично у меня мало сомнений, то Денис Владимирович будет исключен из состава наследников и своей доли не получит вообще, потому что его доли там просто не существует.

- Как вообще возникла такая странная ситуация с мнимым наследником?

- Информация об усыновлении циркулировала на уровне слухов, долгое время мы даже не сомневались в том, что Владимир Михайлович и в самом деле является по отношению к Денису Касьяненко наследодателем. Однако все изменилось, когда начались судебные проверки и на их фоне Денис Владимирович сам сказал в одном из своих интервью для СМИ о том, что является приемным ребенком. При этом он не пояснил, кем именно был усыновлен. Более того, во всех судебных процессах и при подаче заявления нотариусу он эту информацию скрыл, предоставляя документы и утверждая, что является по отношению к Владимиру Касьяненко родным сыном.

- Аналогичные прецеденты уже случались в судебной практике?

- Знаете, я отношусь к тому типу адвокатов, которые обучались юридическим наукам в начале 90-х, еще по старому кодексу о браке и семье. Очень хорошо помню тот курс в вузе. Так вот, нынешнее законодательство существенно отличается от того, что работало в те годы. Как раз из учебного материала, который нам преподавали в юридической академии, я очень хорошо помню, что ранее усыновителем мог быть один из супругов и каким образом в случае, если усыновитель - мать, указывался в книгах записи актов отец. В нашей судебной практике есть всего одно дело, которое связано с примерно аналогичным случаем. Расскажу о нем. У одной девушки не было отца, после смерти матери ее решила удочерить родная бабушка. Дедушка был не против и дал свое согласие на усыновление супругой. После того, как через какое-то время он тоже умер, женщина должна была, по идее, наследовать за своей матерью, но так не получилось из-за того, что ее удочерителем стала бабушка, дедушка же по факту никак не участвовал в этом процессе. Таким образом, связи с матерью были разорваны удочерением, и за дедушкой она уже не могла наследовать вместо своей мамы, а из-за того, что он так и не стал ее отцом в юридическом смысле, эта девушка могла наследовать только за бабушкой. Получается, несмотря на то, что кровные связи потеряны не были, с точки зрения закона наследования не произошло. На мой взгляд, этот случай явно перекликается с нашим делом.

«РАСТАЩИТЬ СЗАО «СКВО» И ПРОМОТАТЬ ДЕНЬГИ МЫ НИКОМУ НЕ ДАДИМ»

О деле высказался также известный столичный адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе, представляющий интересы Елены Касьяненко. Позиция правозащитника остается твердой и непримиримой - все нападки процессуальных оппонентов не имеют ничего общего со строгой буквой закона.

- Сомнений в том, что восторжествует справедливость, у меня нет совершенно. У Дениса Касьяненко нет и не может быть никаких прав на то предприятие, которое десятилетиями создавалось отцом Анны Владимировны и которое она не только унаследовала, но и улучшила, возвела на совершенно иной уровень, который мы видим в том числе на различных международных мероприятиях сельскохозяйственной направленности. Я считаю, что Россия должна гордиться такими аграриями. Сложно не заметить, что определенные силы пытаются все это разрушить, превратить ценные активы СЗАО «СКВО» в деньги и набить себе карманы долларами. Не получится! Высшее руководство страны, декларируя продовольственную безопасность, в первую очередь, должно поддерживать именно такие передовые предприятия. Захватить это все, превратить в валюту и со свистом прогулять никому не позволим. Мы взялись за это дело потому, что видим, на чьей стороне правда, - Анну Владимировну в обиду не дадим, законность победит, - резюмировал Шота Горгадзе.

Юрист также отметил, что защите удалось отбить еще одну абсурдную атаку на законных наследников, - на сей раз инициатором иска была мать Дениса Касьяненко Лидия. Она намеревалась покуситься на половину имущества передового хозяйства, мотивируя это тем, что она жила с Владимиром Касьяненко душа в душу вплоть до развода, состоявшегося в 2007 году. В качестве аргументации женщина привела довод, заключающийся в том, что якобы в похозяйственной книге главой Красноармейского сельского поселения (хутор Путь правды, где находятся основные производственные мощности СЗАО «СКВО», относится именно к нему, - прим. авт.) была внесена карандашом ложная запись, свидетельствующая о том, что глава аграрного предприятия съехал от своей жены и далее стал жить отдельно от нее.

- Действительность данной справки, выданной главой поселения, уже обжаловалась Лидией Касьяненко в суде еще в 2016 году! Тогда она также называла эту справку незаконно выданной и не соответствующей действительности. В конце ноября 2016 года суд отказал Лидии Андреевне, признав справку главы поселения законной, допустимой и соответствующей действительности. Это же решение было оставлено в силе и после апелляционной жалобы матери Дениса Владимировича. Кроме того, прокуратура Ростовской области трижды проверяла законность выдачи этой справки и соответствие сведений, указанных в ней на основании похозяйственной книги, и тоже признала действия главы поселения законными. Более того, СУ СК России по Ростовской области с апреля по ноябрь 2019 года провел тщательнейшую проверку по законности выдачи указанной справки и отказал в возбуждении уголовного дела, не найдя в действиях сельского главы никаких признаков состава преступления, - сообщила подробности Виолетта Волкова.

ПОКА ОДНИ СУДЯТСЯ, ДРУГИЕ РАБОТАЮТ

Гендиректор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко, невольно оказавшаяся под массированной информационной и судебной атакой, на судебные претензии оппонентов реагирует спокойно. Руководитель предприятия неизменно подчеркивает, что сейчас она направляет все свои силы исключительно на развитие вверенного ей наследства, ведь главное - это обеспечивать стабильный рост и процветание хозяйства, что жизненно важно для сотен его сотрудников.

- СЗАО «СКВО» продолжает свою работу и не отказывается ни от одного ранее намеченного плана. Мы в ответе за наш большой трудовой коллектив. Обеспечение качества жизни, забота о будущем семей сотрудников хозяйства - это и есть самый главный мотив для сохранения налаженного производства, дающий силы динамично расти и развиваться, - уверена она.

Отметим, что СЗАО «СКВО» является не только одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, но и ключевым участником аграрной отрасли Ростовской области. В своей ежедневной деятельности сотрудники донского производителя опираются на новейший технологический и производственный базис, а также используют самые последние научные изыскания, чтобы производить высококачественное продовольственное зерно 3-го класса. Именно пшеница является основной продукцией, которую экспортирует сельхозпредприятие.

В январе по приглашению министра сельского хозяйства РФ и посла Российской Федерации в Федеративной республике Германия Анна Касьяненко приняла участие в торжественном приеме в посольстве по случаю начала работы международной торговой выставки пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя - 2020», а затем стала участником открытия стенда коллективной донской экспозиции на агрофоруме.

- Хочется, чтобы о нашей региональной продукции узнало как можно больше людей, и не только в России. Ведь все наши аграрии вкладывают душу в свое дело, честно трудятся, чтобы цепочка поле - прилавок стала качественной и эффективной, - отметила Анна Касьяненко.