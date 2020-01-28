Ростовчанину, спасшему из огня семью и соседей, вручили благодарственное письмо

Награда нашла героя. На днях в администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону вручили благодарственное письмо 30-летнему Дмитрию Перловичу. Молодой мужчина спас из огня не только свою семью, но и пожилых соседей. В документе написано: «За отважные действия, проявленный героизм и смелость в спасении людей из горящего жилого дома». Он подписан главой района.

Вот такое благодарственное письмо вручили герою.Фото: Личный архив героя публикации

Напомним, ЧП произошло в середине января в донской столице. Тогда огонь вспыхнул в доме, что в переулке Вагонном, 3, рано утром. Как потом подсчитают специалисты, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, а на месте работали почти два десятка спецмашин и 72 огнеборца. Еще до приезда пожарных молодому ростовчанину удалось вызволить из огня жену и двух маленьких детей, а также пожилых мужчину и женщину из разных квартир, которые жили в том же доме, но на втором этаже. Специалисты пока выясняют, подлежит ли дом восстановлению. Экспертиза назначена на 4 февраля. Но ясно одно - жить в нем сейчас невозможно.

Так дом выглядит изнутри сейчас.Фото: Личный архив героя публикации

Как рассказала супруга Дмитрия, сейчас молодая семья находится у друзей.

- Нам сказали, что пока нет жилья ни маневренного, ни постоянного, - говорит Анастасия Перлович. - Нам вообще предлагали пожить в спортзале! А еще горячее питание возле церкви. Благо у друзей была квартира, которую они планировали сдавать, но пока пустили пожить нас. Заявление на материальную помощь было подано, но денежные средства поступят еще не скоро. Муж в связи со сбором документов и справок пока временно не работает (он по профессии строитель, - прим. авт.). А я с двумя маленькими детьми, соответственно, тоже на работу пока выйти не могу. А тетя Женя вообще пришла плакала, что ей негде жить, ходит к ним уже 10 дней. Все это время она не знала куда податься: родственники ее живут далеко от Ростова, а документы нужно делать сейчас... Другие пострадавшие до сих пор в больнице.

Но молодые люди не теряют надежды. И верят, что когда-то и на их улице случится праздник.

- Главное, чтобы в доме был детский смех, и все живы и здоровы, - говорят супруги.

ОФИЦИАЛЬНО

"Работа ведется"

- В настоящее время проводится работа по сбору документов для получения помощи: материальной помощи, а также адресной социальной помощи, - рассказали в администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону. - Помимо этого, готовятся документы для рассмотрения вопроса о возможности предоставления помещений маневренного фонда для проживания данной семьи, а также других пострадавших в этом пожаре.