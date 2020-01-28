«Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей»: отец, бросивший детей в Шереметьево, раскаялся

Сегодня, 28 января, мужчина, оставивший детей в аэропорту, сдался следователям. Виктор Гаврилов понял, что его разыскивают правоохранители, и сам пришел в следственный отдел Батайска.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Виктор заявил на допросе, что был крайне удивлен такой общественной реакции. 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре не ожидал, что о нем заговорят в СМИ.

- Не ожидал такого резонанса, - процитировал источник издания подозреваемого.

На допросе мужчина рассказал о том, что его толкнуло на такой поступок

Также Виктор Гаврилов признался следователям, что навсегда отказываться от детей не собирался. Он хотел заработать денег, а потом забрать Влада и Ваню обратно. В Ростовскую область мужчина приехал на заработки. Он планировал снимать квартиру и работать в кафе.

Также Виктор признался, что раскаивается в том, что сделал.

- Хотел бы попросить прошения у моих любимых сыновей, - Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл. Я проявил слабость. Испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей и вам не угрожает опасность. Я хотел устроиться на работу, потом вас забрать, чтобы дать ту жизнь, которой не было у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня пожалуйста, - обратился отец к детям.

Как отметил источник издания, в ближайшее время Виктора отправят в Москву, там пройдут следственные действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/757331" frameborder="0"></iframe> Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок.

Ранее мы сообшали, что в Шереметьево 26 января, в терминале D обнаружили двух мальчиков. По словам очевидцев, дети были явно напуганы и все время кого-то искали глазами. Ни отца, ни матери рядом не было. Пассажиры вначале подумали, что родители малышей оформляют багаж, но и через полчаса дети по-прежнему стояли одни.

Тогда сотрудники аэропорта подошли к мальчишкам, чтобы выяснить, что случилось. От услышанного взрослые на мгновение потеряли дар речи.

Мальчики, – братья 2011 и 2014 годов рождения , - сообщили, что папа ушел… насовсем.

Ребята прибыли рейсом в 12.56 авиакомпании "Россия" в Москву из Хабаровска в сопровождении отца. Он провел их в терминал D и ушел к выходу. В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

А также записка с текстом: "Кормить нечем, потом заберу из детского дома".

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История о брошенных мальчиках в Шереметьево вчера, 26 января, вызывала только один вопрос: "Как можно было бросить собственных детей?" Напомним, сотрудники аэропорта увидели около 13.00 в терминале D блуждающих детей 5 и 8 лет, спросили о родителях и старшенький мальчик сказал: "Папа ушел, сказал ждать взрослых, что нас заберут". Детей провели в комнату полиции, где они рассказали, что они прилетели из Хабаровска, там родители бросали их уже не раз, но потом забирали.

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