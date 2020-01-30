Китайский коронавирус вызвал панику в Ростове-на-Дону

Судя по всему, паника по поводу коронавируса, который бушует в Китае (там от него погибли уже десятки человек, сотни заболели) дошла и до Ростова-на-Дону. Как рассказали в городском управлении здравоохранения, только за неделю в донской столице скорую вызывали больше восьми тысяч (!) раз. И лишь в четверти случаев потребовалась реальная помощь врачей и фельдшеров службы «03».Известно, что в стационары отвезли чуть больше двух тысяч человек. И здесь речь не только о пациентах с ОРВИ, но и с инфарктами, инсультами, о пострадавших в авариях и так далее. Кроме того, больше тысячи вызовов были переданы в кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник.

ПО ПРИВЫЧКЕ

- Всем пациентам, обратившимся в скорую, оказана необходимая медицинская помощь, - рассказал заместитель главного врача ГБСМП по скорой медицинской помощи Василий Фалин. - Хотя, действительно, лишь 25% вызовов скорой помощи потребовали транспортировку в лечебные учреждения города. Но большое количество обращений граждан не связано с экстренными и неотложными случаями, требующими звонка на «03».

- Вызовов из-за ОРВИ стало больше?

- Количество вызовов в связи с наметившимся подъемом заболевания вирусной инфекцией увеличилось. И, конечно, нагрузка на скорую повысилась, потому что стали вызывать по каждому поводу: а именно при наличии повышенной температуры у себя или у ребенка. Что, в общем-то, не всегда обосновано. Хотел бы сказать, что вирусная инфекция - это такое состояние, которое у обычного человека проходит само в течение трех-четырех дней. И оно, безусловно, требует обращения в поликлинику, но не в скорую.

- Тогда почему так происходит?

- По привычке. Люди обращаются по телефону «03», хотя сейчас при каждой поликлинике города - и взрослой, и детской - есть бригады неотложной помощи, которые выезжают по своему закрепленному району и оказывают помощь пациентам. Кабинеты неотложной помощи работают в поликлиниках города по будням с 8.00 до 20.00, в выходные с 8.00 до 14.00. Прием ведут дежурные врачи.

ВАЖНА ПРОФИЛАКТИКА

- А в каких случаях нужно вызывать скорую?

- Скорая помощь создана для жизнеугрожающих состояний, таких как инфаркты, инсульты, дорожные аварии, тяжелые травмы, потери сознания и так далее. Допустимо и тогда, когда, например, не получается снизить температуру обычными безрецептурными аптечными препаратами. Так, разовая доза парацетамола для ребенка - 15 мг на один килограмм веса, ибупрофена - из расчета 10 мг. Если это не привело к снижению температуры на фоне адекватно выпиваемой жидкости, то это повод для вызова скорой.

- Что значит «адекватно выпиваемой»?

- Она рассчитывается по формуле: 30 мл воды на каждый килограмм веса в день. Когда человек заболевает и температура повышается, то можно принимать еще больше жидкости.

- Сейчас многие напуганы китайским коронавирусом. Как поддержать организм в сезон повышенной заболеваемости вирусными инфекциями?

- Страх рождает панику, поэтому бояться не нужно. И первое правило - не заниматься самолечением, а при первых симптомах болезни обращаться к врачу. А что касается профилактики, то ей необходимо уделять особое внимание. Во-первых, важно вести здоровый образ жизни. Во-вторых, как я уже говорил, употреблять достаточное количество жидкости. Это необходимо еще и потому, что большинству вирусов, которые попадают на сухую слизистую оболочку, в нее легче внедриться, чем когда слизистая носа и носоглотки увлажнены. В-третьих, должен быть здоровый сон в проветриваемом помещении с достаточно увлажненным воздухом. Далее нужно избегать мест скопления людей - к примеру, кинотеатров и развлекательных центров, где в закрытых помещениях передача вируса от носителя к здоровому человеку облегчается. Ну, и наконец, даже при появлении первых симптомов заболевания, особенно у детей, их не надо водить в детский сад или школу. Важно дать возможность остаться дома, чтобы, с одной стороны, помочь организму справиться с недугом, а с другой - ограничить риски передачи инфекции.

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