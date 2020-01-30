2020-01-30T18:15:50+03:00
Общество

В Южном федеральном университете обсудили расширение зеленых территорий

Диалог длился три часа
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В ботаническом саду ЮФУ прошел большой круглый столВ ботаническом саду ЮФУ прошел большой круглый столФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня в ботаническом саду Южного федерального университета состоялось заседание круглого стола. На повестке дня стояла тема сохранения и расширения территорий, занятых зелеными насаждениями в Ростовской области. Участие в обсуждении приняли порядка 60 человек. Это депутаты Законодательного собрания области, представители органов исполнительной власти, научного сообщества и общественных организаций.

Перед заседанием собравшиеся увидели «зеленые легкие» ЮФУ, посетив старую и новую оранжереи. Там гостей познакомили с уникальными деревьями и растениями ботанического сада, которые остаются зелеными и цветут круглый год.

В ботсаду ЮФУ есть две вечно-зеленые оранжереи Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ботсаду ЮФУ есть две вечно-зеленые оранжереиФото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Я хочу сказать о том, что ботанический сад - это действительно уникальный комплекс, уникальное наследие, которое является памятником особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это один из крупнейших ботанических садов, которые входят в состав университета. Для сравнения, в Крымском федеральном университете ботанический сад составляет всего 40 га, а наш - около 160 га. Именно ученые ЮФУ на базе ботанического сада создали уникальную коллекцию растений, - поделилась с представителями СМИ временно исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко отметила, что ботанический сад - уникальный комплекс Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко отметила, что ботанический сад - уникальный комплексФото: Иван ТИМОФЕЕВ

Кроме того, Инна Шевченко отметила, что программа развития ботанического сада, должна быть активно включена в развитие территорий городов и муниципальных образований. ЮФУ готов к диалогу с властью для организации совместной деятельности и развития ботсада как центра научно-методической и организационной поддержки сохранения и расширения территорий зеленых насаждений.

Обсуждение одной из важнейших тем для области сразу с предложения начал заместитель Председателя Законодательного собрания области - председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко. Он предложил последовать опыту таких городов как Тюмень или Красноярск, где каждое дерево стоит на учете, и имеет свой паспорт.

- Мы поговорим сегодня о том, как сохранить то, что у области имеется и о создании новых зеленых зон. Но очень трудно защитить то, что не учтено. Я считаю важным создание геоинформационных систем учета в городах, где на карте города размещена информация о состоянии и местонахождении деревьев, их фото. С этими данными можно будет сделать выводы и лучше планировать работу муниципалитета, а также эффективнее тратить средства городского бюджета, - отметил Вячеслав Василенко.

Зампредседателя областного Заксобрания Вячеслав Василенко выступил с интересным предложением Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Зампредседателя областного Заксобрания Вячеслав Василенко выступил с интересным предложениемФото: Иван ТИМОФЕЕВ

Подсчитано, что одно дерево средней величины ежедневно вырабатывает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. В то же время один гектар хвойных деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственных - 100 тонн. Зеленые насаждения играют для человека большую роль. На сегодняшний день в Ростове-на-Дону имеется дефицит озелененных территорий в связи с недостаточными площадями земель городских лесов.

- Два раза в год мы проводим день древонасаждений. За семь лет акции, по официальной статистике, мы высадили 3,4 млн. деревьев, а это примерно 12-15 га. А, если по факту посмотреть, этих насаждений нет, они только на бумаге. Мы каждый год высаживаем деревья на одном и том же месте, потому что ухода нет. В большинстве муниципальных образований на это не выделяются деньги, - подчеркнул Вячеслав Василенко.

Обсуждение темы сохранения и расширения территорий, занятых зелеными насаждениями, длилось порядка трех часов. Многие из присутствующих высказывали свои предложения. Например: пересмотреть нормы приживаемости зеленых насаждений, проводить мобильное озеленение, высаживать кустарники там, где нельзя высадить деревья из-за наличия коммуникаций, сохранять парки и скверы, и, может, включать их в лесопарковые пояса с ограниченным пользованием, определив границы и правила эксплуатации.

Стоит отметить, что эти предложения станут основой для рекомендаций круглого стола, которые направят в органы законодательной и исполнительной власти региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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