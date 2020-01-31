«Кто ведет твой инстаграм??»: безработный футболист Дмитрий Тарасов смело предложил национальную идею для страны

Супруг ростовской фотомодели Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов, который сейчас тренируется на сборах вместе с казанским «Рубином», в свободное от занятий «физикой» время активно предается фундаментальным философским размышлениям.

Такой вывод можно сделать из содержания постов в его инстаграме, которые спортсмен в последнее время стал публиковать с завидной периодичностью.

В частности, Дмитрия Тарасова взволновала глубокая национальная идея, которая смогла бы консолидировать российское общество, надежно объединить его на многие годы вперед, а также способствовать бурному росту инновационных технологий и спортивных побед.

По мнению супруга Анастасии Костенко, таким «Святым Граалем» для российской идентичности мог бы стать «росмяч» - уникальный спортивный снаряд, который беспощадно поражает ворота соперников сборной России на футбольном поле. То есть, натурально — наши лупят по кожаной сфере, забивают супостатам голы, а в это время ВВП стремительно растет, как на дрожжах. Красота!

- О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно, - издалека завел Дмитрий Тарасов разговор о самом важном в своем профиле инстаграм.

Спортсмен предложил свой ответ на вопрос, который напряженно обдумывали философы и культурологи. Фото: instagram.com/tarasov23

Впрочем, футболист решил не перегружать внимание фолловеров туманными аналогиями и далее перешел к главной сути своего сенсационного сообщения.

- Вот нам национальная идея - создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло бы количество изобретений из России на 21%, товарищи! даю идею… Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч, - уверенно подвел итог прогрессивно мыслящий Дмитрий Тарасов.

Несмотря на оригинальность идеи, понравилось предложение безработного футболиста далеко не всем его подписчикам. Некоторые из них усомнились, что такого рода сообщения оставляет сам спортсмен, а не какие-то посторонние лица, завладевшие аккаунтом популярного блогера с аудиторией в миллион человек.

- Кто ведет твой инстраграм?? Ты хоть видишь, что они тут пишут от твоего имени? - стали задаваться вопросами фолловеры.

- Что я сейчас прочитал? - недоумевали другие пользователи сети, теряясь в догадках.

Были и комментарии, далекие от патетической тематики, заданной спортсменом. Кое-кто просто насладился мощным торсом накачанного Тарасова и поставил за это лайк.

- Красив! Что тут можно сказать? Повезло Анастасии Костенко, - вздохнули представительницы женской части миллионной аудитории Дмитрия Тарасова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьбоносное решение: Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов поедет на сборы с ФК «Рубин»

В ближайшее время экс-футболист «Локомотива» 32-летний Дмитрий Тарасов отправится на зимние сборы с казанским «Рубином». Руководство клуба посмотрит на спортсмена в деле и решит, станет ли Дмитрий Тарасов игроком «Рубина» (подробности)