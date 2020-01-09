2020-01-09T14:28:31+03:00
Общество

Судьбоносное решение: Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов поедет на сборы с ФК «Рубин»

Тренер клуба посмотрит на футболиста в деле
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовская модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасии КостенкоРостовская модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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В ближайшее время экс-футболист «Локомотива» 32-летний Дмитрий Тарасов отправится на зимние сборы с казанским «Рубином». Руководство клуба посмотрит на спортсмена в деле и решит, станет ли Дмитрий Тарасов игроком «Рубина».

Сейчас муж уроженки Сальска Анастасии Костенко является свободным агентом. Полгода назад истек его контракт с «Локомотивом». Известный футбольный клуб отказался его продлевать. Спортсмен был вынужден оплатить дорогую операцию по устранению травмы, которую получил на футбольном поле. Только через суд Дмитрий Тарасов смог взыскать деньги с "Локомотива".

Решение о дальнейшей судьбе 32-летнего Дмитрия Тарасова остается за главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.

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Совсем недавно модель Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол своего будущего ребенка. У пары опять родится девочка. Она появится на свет в ближайшие месяцы. Это уже третья дочь Дмитрия Тарасова. У спортсмена есть дочь от первого брака Ангелина, а также дочь от донской модели Анастасии Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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