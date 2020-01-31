2020-01-31T19:02:20+03:00
Звезды

«Пожалуйста, без спойлеров!»: «Мисс Россия» в эмоциях рассказала о книге, которая довела ее до слез

Старенький фолиант Алина Санько привезла в Москву из родного Азова
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Алина Санько призналась, что без ума от шедевра американской писательницы Маргарет Митчелл. Фото: instagram.com/ms.alinasankoАлина Санько призналась, что без ума от шедевра американской писательницы Маргарет Митчелл. Фото: instagram.com/ms.alinasanko
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Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» Алина Санько обладает ангельской внешностью, которая накрепко западает в сердца многим мужчинам не только в нашей стране, но и даже за ее пределами — тут спору нет, достаточно посмотреть на фотографии юной красавицы, которые она размещает в своем личном инстаграме.

При этом девушка ведет активную культурную жизнь — посещает музеи, ходит в церковь, рассказывает наизусть стихотворения любимых поэтов, в числе которых, например, Владимир Маяковский. А совсем недавно прекрасная азовчанка увлеклась книгой, которая в одно мгновение очаровала Алину своим бесподобным сюжетом.

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Алина Санько ведет активную культурную жизнь. Ходит девушка и в церковь.
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О переживаниях, вызванных знакомством с классическим романом Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», самая красивая россиянка трогательно поведала в соцсети. Девушка призналась, что взяла старенькую книгу с собой в Москву из родного Азова.

- Друзья, хочу поделиться с вами романом, который поистине впечатлил, безгранично вдохновил и бесконечно влюбил меня в себя. Приехав к бабушке и дедушке в Азов ещё полгода назад, я решила взять в Москву несколько книг из личной библиотеки. И глаза мои остановились на уже старенькой, но толстой книге, под очень знакомым названием «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. До этого я никогда не читала этот роман, но он точно был у меня на слуху. С первой же секунды, с первой строчки я поняла, что это именно та книга, которую я всегда искала! - поделилась радостью с фолловерами Алина Санько.

Красавица отметила, что бессмертное произведение американской писательницы — это классика в лучшем ее проявлении, не теряющей актуальности в современном мире.

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"Только, пожалуйста, без спойлеров! Мне совсем немного осталось дочитать"
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- Такая интригующая, захватывающая и настоящая, без всякого вымысла и прикрас. Это история, показавшая людям, что красота - отнюдь не залог счастливой жизни, что умная, сильная, хоть и беспринципная женщина, если она красива, к сожалению, редко воспринимается всерьез. И, конечно же, это история о настоящей любви, заставляющей страдать, мучиться, но так или иначе, делающей людей счастливыми. Вместе с героями романа я смеюсь и плачу, радуюсь и переживаю. Можете мне поверить, не каждый автор может такого добиться! - уверенно считает Санько.

Азовчанка также уделила особенное внимание историческому контексту, на фоне которого разворачиваются основные события в «Унесенных ветром». Алина призналась, что пока еще не дочитала роман до конца и призвала подписчиков не спойлерить, чем все закончится.

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"Мисс Россия" читает наизусть одно из своих любимых стихотворений Владимира Маяковского.
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- Линия сюжета проходит во времена гражданской войны, разразившейся в Америке в 1861 между Югом и Севером. Маргарет очень реалистично описала войну, все события, потери и переживания, что каждая страница приводила в дрожь и оставалась в памяти на долгое время. Я до сих пор читаю этот роман, и так не хочу, чтобы он заканчивался. Друзья, пожалуйста, без спойлеров, мне совсем немного осталось дочитать, - попросила пользователей сети захваченная литературным шедевром «Мисс Россия».

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Донская красавица Алина Санько опубликовала в своем инстаграме пикантную фотографию в стильном элегантном купальнике, подчеркнувшем все соблазнительные изгибы точеной фигуры «Мисс России», не оставив без внимания упругую грудь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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