«Пожалуйста, без спойлеров!»: «Мисс Россия» в эмоциях рассказала о книге, которая довела ее до слез

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» Алина Санько обладает ангельской внешностью, которая накрепко западает в сердца многим мужчинам не только в нашей стране, но и даже за ее пределами — тут спору нет, достаточно посмотреть на фотографии юной красавицы, которые она размещает в своем личном инстаграме.

При этом девушка ведет активную культурную жизнь — посещает музеи, ходит в церковь, рассказывает наизусть стихотворения любимых поэтов, в числе которых, например, Владимир Маяковский. А совсем недавно прекрасная азовчанка увлеклась книгой, которая в одно мгновение очаровала Алину своим бесподобным сюжетом.

ms.alinasanko Алина Санько ведет активную культурную жизнь. Ходит девушка и в церковь.

О переживаниях, вызванных знакомством с классическим романом Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», самая красивая россиянка трогательно поведала в соцсети. Девушка призналась, что взяла старенькую книгу с собой в Москву из родного Азова.

- Друзья, хочу поделиться с вами романом, который поистине впечатлил, безгранично вдохновил и бесконечно влюбил меня в себя. Приехав к бабушке и дедушке в Азов ещё полгода назад, я решила взять в Москву несколько книг из личной библиотеки. И глаза мои остановились на уже старенькой, но толстой книге, под очень знакомым названием «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. До этого я никогда не читала этот роман, но он точно был у меня на слуху. С первой же секунды, с первой строчки я поняла, что это именно та книга, которую я всегда искала! - поделилась радостью с фолловерами Алина Санько.

Красавица отметила, что бессмертное произведение американской писательницы — это классика в лучшем ее проявлении, не теряющей актуальности в современном мире.

ms.alinasanko "Только, пожалуйста, без спойлеров! Мне совсем немного осталось дочитать"

- Такая интригующая, захватывающая и настоящая, без всякого вымысла и прикрас. Это история, показавшая людям, что красота - отнюдь не залог счастливой жизни, что умная, сильная, хоть и беспринципная женщина, если она красива, к сожалению, редко воспринимается всерьез. И, конечно же, это история о настоящей любви, заставляющей страдать, мучиться, но так или иначе, делающей людей счастливыми. Вместе с героями романа я смеюсь и плачу, радуюсь и переживаю. Можете мне поверить, не каждый автор может такого добиться! - уверенно считает Санько.

Азовчанка также уделила особенное внимание историческому контексту, на фоне которого разворачиваются основные события в «Унесенных ветром». Алина призналась, что пока еще не дочитала роман до конца и призвала подписчиков не спойлерить, чем все закончится.

ms.alinasanko "Мисс Россия" читает наизусть одно из своих любимых стихотворений Владимира Маяковского.

- Линия сюжета проходит во времена гражданской войны, разразившейся в Америке в 1861 между Югом и Севером. Маргарет очень реалистично описала войну, все события, потери и переживания, что каждая страница приводила в дрожь и оставалась в памяти на долгое время. Я до сих пор читаю этот роман, и так не хочу, чтобы он заканчивался. Друзья, пожалуйста, без спойлеров, мне совсем немного осталось дочитать, - попросила пользователей сети захваченная литературным шедевром «Мисс Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия» раскрепостилась и показала фанатам то, что красноречивее любых слов

Донская красавица Алина Санько опубликовала в своем инстаграме пикантную фотографию в стильном элегантном купальнике, подчеркнувшем все соблазнительные изгибы точеной фигуры «Мисс России», не оставив без внимания упругую грудь (подробности)