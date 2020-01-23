«Мисс Россия» раскрепостилась и показала фанатам то, что красноречивее любых слов

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:01:54+03:00

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Донская красавица Алина Санько опубликовала в своем инстаграме пикантную фотографию в стильном элегантном купальнике, подчеркнувшем все соблазнительные изгибы точеной фигуры «Мисс России», не оставив без внимания упругую грудь.

На лице юной нимфы с распущенными волнистыми волосами играет фирменная загадочная улыбка, словно Алина знает какой-то ведомый только ей неуловимый секрет, которым хитрая девушка явно не спешит поделиться со своими подписчиками.

Девушку засыпали комплиментами на разных языках мира. Фото: instagram.com/ms.alinasanko

Впрочем, слов, действительно, не нужно, считает сама прелестная азовчанка.

- Сияние глаз красноречивее любых слов, - написала она, обращаясь к фолловерам.

Не факт, что подписчики, многие из которых, судя по оставленным комментариям, являются иностранцами, точно поняли, что написала в своем посте Санько, однако их реакция на сногшибательное фото красотки не заставила себя долго ждать. Девушку быстро засыпали сладкоречивыми комплиментами на самых разных языках мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU