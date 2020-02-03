2020-02-03T13:26:32+03:00
Общество

Ольга Бузова опозорилась на выступлении в Ростове-на-Дону

Очевидцы утверждают, что звезда пела «под фанеру»
Дина Горбачева
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ольга Бузова стала "гвоздем" корпоративного вечера в Ростове-на-Дону. Фото: Официальный аккаунт Ольги Бузовой в instagramОльга Бузова стала "гвоздем" корпоративного вечера в Ростове-на-Дону. Фото: Официальный аккаунт Ольги Бузовой в instagram
Изменить размер текста:

Популярную певицу, ведущую, блогера и дизайнера Ольгу Бузову пригласили выступить на закрытом корпоративе в Ростове. Его организовало для своих сотрудников руководство крупной сети супермаркетов.

Приглашенная артистка, собирающая полные залы «своих людей», должна была стать «гвоздем вечера» и произвести фурор. Но такой сюрприз понравился далеко не всем сотрудникам. После выступления певицы многие отмечали, что звезда пела под фонограмму, не попадая в такт, и тем самым опозорилась. Но были и те, кто «подставы» не заметил.

Зрителям показалось, что Ольга Бузова пела под фонограмму. Фото: официальный аккаунт Бузовой в instagram

Зрителям показалось, что Ольга Бузова пела под фонограмму. Фото: официальный аккаунт Бузовой в instagram

Сама же Ольга посчитала концерт достойным и сообщила об этом в соцсетях.

- Два вечера, два потрясающих концерта. Боже, как же я скучала. Я отдохнула, и готова врываться по полной в работу. Мы с командой готовы, объявляю начало многочисленных концертов по стране, - написала Бузова.

Кроме того, присутствующих на концерте удивило то, что в зале раздавали цветы, которые сотрудники должны были вручить Ольге после выступления. А сама артистка приехала к «ДонЭкспоценту», где и выступала, на «Майбахе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боже мой, какая красота!»: Ольга Бузова призналась в любви Ростову-на-Дону

Билеты на концерт в ночном клубе в центре города можно было купить за тысячу рублей

В воскресенье, 3 ноября, в город Ростов-на-Дону приехала певица Ольга Бузова. Артистка накануне выступала в Краснодаре. А уже завтра ее ждет Волгоград.

За несколько часов до своего концерта в донской столице певица призывала фанатов через сторис в Instagram купить билеты на ее новое шоу, если кто-то еще этого не сделал. Известно, что стоимость билетов начиналась от 1,5 тысячи рублей, но на бесплатных досках объявлений их отдавали и по тысяче (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и иномарка
В Ростове из-за перегрузки стало производство медицинских масок
В Батайске перевернулось такси с тремя пассажирам
Двух нелегально торгующих пенсионеров поймали в Новочеркасске
Второй энергоблок Ростовская АЭС будет выведен в плановый ремонт
Заботливые ростовчане решили помочь живущей на улице пенсионерке
Ростовчанин, облачившись в защитный костюм, отправился на почту за посылкой из Китая
«Включай ЭКОлогику»: В Ростове-на-Дону состоится открытие V Фестиваля науки
Снег и мороз: какая погода ожидает ростовчан уже на этой неделе
В Ростовском цирке с оглушительным успехом прошла премьера экзотик-шоу «Аливрувер»
В центре Ростова построят крытый футбольный манеж
В донской столице благоустроят парк "Дружба"
В Ростове в феврале уже отцвели одуванчики
В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка
ХК «Ростов» выиграл матч против «Тамбова» на домашней арене
Егору Бабурину удалось избежать серьезной травмы после матча со «Спартаком»
Злоумышленник в Ростовской области похитил холодильник и столовые приборы
Преступление и наказание: злоумышленник из Миллерово угнал машину и попал в ДТП
В Ростовской области поймали парня с банкой марихуаны в кармане
Донские гандболистки обыграли норвежский «Вайперс»
В Ростове злоумышленник избил и ограбил своего приятеля
Ростовчанин угнал машину у своих приятелей после бурного застолья
Валерию Карпину оказалось «по барабану» поражение от «Спартака»
Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины
Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове
Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером