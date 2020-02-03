Ольга Бузова опозорилась на выступлении в Ростове-на-Дону

Популярную певицу, ведущую, блогера и дизайнера Ольгу Бузову пригласили выступить на закрытом корпоративе в Ростове. Его организовало для своих сотрудников руководство крупной сети супермаркетов.

Приглашенная артистка, собирающая полные залы «своих людей», должна была стать «гвоздем вечера» и произвести фурор. Но такой сюрприз понравился далеко не всем сотрудникам. После выступления певицы многие отмечали, что звезда пела под фонограмму, не попадая в такт, и тем самым опозорилась. Но были и те, кто «подставы» не заметил.

Зрителям показалось, что Ольга Бузова пела под фонограмму. Фото: официальный аккаунт Бузовой в instagram

Сама же Ольга посчитала концерт достойным и сообщила об этом в соцсетях.

- Два вечера, два потрясающих концерта. Боже, как же я скучала. Я отдохнула, и готова врываться по полной в работу. Мы с командой готовы, объявляю начало многочисленных концертов по стране, - написала Бузова.

Кроме того, присутствующих на концерте удивило то, что в зале раздавали цветы, которые сотрудники должны были вручить Ольге после выступления. А сама артистка приехала к «ДонЭкспоценту», где и выступала, на «Майбахе».

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Билеты на концерт в ночном клубе в центре города можно было купить за тысячу рублей

В воскресенье, 3 ноября, в город Ростов-на-Дону приехала певица Ольга Бузова. Артистка накануне выступала в Краснодаре. А уже завтра ее ждет Волгоград.

За несколько часов до своего концерта в донской столице певица призывала фанатов через сторис в Instagram купить билеты на ее новое шоу, если кто-то еще этого не сделал. Известно, что стоимость билетов начиналась от 1,5 тысячи рублей, но на бесплатных досках объявлений их отдавали и по тысяче (подробнее).